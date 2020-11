De Gaulle, histoire d'un géant : France 2 raconte l'épopée du "Grand Charles"

Après une fiction de six épisode achevée lundi, France 2 diffuse ce mardi 10 novembre un documentaire événement sur le parcours de Charles de Gaulle. Un objet télévisuel inédit, truffé d'images d'archives rares et d'anecdotes parfois méconnues sur le parcours du général...

Cinquante ans après la mort du général de Gaulle, France Télévisions a décidé de lancer un cycle ambitieux de programmes centrés sur le général. Après De Gaulle, l'éclat et le secret, la fiction événement dont les trois derniers épisodes ont été programmés ce lundi 9 novembre, en prime time sur France 2, c'est un documentaire inédit que propose la chaîne ce mardi soir, à 21h10. De Gaulle, histoire d'un géant retrace le parcours de Charles de Gaulle, de sa naissance en 1890 à Lille, à son enterrement à Colombey-Les-Deux-Eglises, en 1970. Cette épopée raconte la force visionnaire et le destin rectiligne de cet homme qui a changé le cours de l'Histoire de France et qui influence encore la vie des Français aujourd'hui, à tel point que certains dirigeants politiques revendiquent toujours une large partie de son héritage.

Charles de Gaulle, tant contesté lors de ses différents combats, reste l'Homme providentiel dans l'imaginaire collectif des Français, même 50 ans après sa mort. L'homme qui a dit "non" a surtout été, depuis les années 1930 et pendant trois décennies, celui qui a eu raison avant tout le monde. Raison sur le sous équipement de l'armée française à la veille de la Seconde Guerre mondiale, qui se soldera par une débâcle militaire laissant la population livrée à elle même face à l'avancée allemande. Raison sur l'inefficacité de la ligne Maginot et sur la nécessité de se doter de vastes unités de chars et d'avions pour rivaliser avec la guerre éclair menée par Hitler. Raison sur l'intransigeance politique qui aurait dû s'opposer au Führer, dès le milieu des années 30 et sur la nécessité de ne pas négocier avec les nazis. Raison sur ce pari fou de reconstituer des forces combattantes à partir de Londres et d'organiser une résistance civile dans la France occupée, alors que le gouvernement officiel collaborait. Raison de ne pas plier face aux Alliés et de réinstaurer d'abord et avant tout un Etat fort et incarné dès la Libération. Raison enfin, bien plus tard, sur la nécessité pour la France de se doter d'une nouvelle constitution, de moderniser son économie et ses institutions et de faire bénéficier au plus grand nombre du redressement du pays, avec l'invention de la sécurité sociale ou des allocations familiales...

Lire aussi

Ecrit par Eric Roussel et Patrice Duhamel, avec la participation d'Yves de Gaulle, le documentaire De Gaulle, histoire d'un géant a été réalisé par Jean-Pierre Cottet, avec la voix de Denis Podalydès. Très académique, le film est un parfait condensé du parcours du héros de la Libération et du père de la Ve République. Mais il est aussi truffé d'anecdotes et d'épisodes méconnus, ou très régulièrement oubliés des hagiographies du général. On y trouvera par exemple les commentaires acerbes de ses supérieurs au sein de l'Ecole supérieure de Guerre, décrivant un jeune officier militaire aussi brillant que hautain et intransigeant ; cette relation faite d'admiration et de déceptions que Charles de Gaulle a entretenue toute sa vie avec Philippe Pétain, et ce bien avant leur rupture en 1940 ; ou encore cette habileté avec laquelle il va sa faire une place parmi les Alliés, sans jamais leur céder un pouce de terrain jusqu'à la fin de la guerre (non sans disputes mémorables avec son "ami" Winston Churchill).