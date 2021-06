"Demain nous appartient : Alexandre trouve un cadavre, les spoilers du 11 juin 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Alors que Timothée s'enfonce toujours plus dans un plan qui n'augure rien de bon, Alexandre trouve un cadavre dans la mer. Résumé et spoilers de l'épisode 946 du 11 juin.

[Mis à jour le 10 juin 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 946 de Demain nous appartient diffusés le 11 juin 2021 sur TF1. Aurélien et Mathilde poursuivent avec entrain la découverte de leur père que Louise leur avait caché depuis des années. Les deux adolescents sont très enthousiastes à l'idée de découvrir sa villa en Grèce. Louise, quant à elle, s'en veut énormément de s'être trompée sur le compte de Gary. Elle culpabilise car elle sent que ses enfants auraient bénéficié de rester en contact avec leur père, d'autant qu'il s'est sevré en prison. La serveuse du Little Spoon va s'excuser auprès de Gary qui lui explique n'avoir pas l'intention de lui retirer la garde des enfants. Mais il se dédouane de toute responsabilité s'ils décident de la quitter. Mathilde comme Aurélien ont d'ailleurs des mots durs envers Louise mais Bart tente de leur faire comprendre qu'elle a tout donné pour eux. Les deux ados n'en démordent pas cependant : "Elle croyait bien faire mais elle s'est bien plantée."

Toujours dans l'épisode 946 de Demain nous appartient du 11 juin 2021, Timothée poursuit sa descente aux enfers en raison du futur déménagement de Lou à Marseille. Le jeune autiste est persuadé qu'il n'a pas d'autre solution que de rester seul à Sète, tout comme son père. Dans l'épisode d'hier, il s'était d'ailleurs procuré un pistolet qu'il compte utiliser à des fins pour l'instant inconnues. Lou reçoit un message de sa banque qui l'informe que 1000€ ont été retirés sur son compte. L'avocate comprend que seul Timothée a pu effectuer ce retrait mais l'adolescent reste muré dans son silence.

Toujours dans l'épisode 946 de DNA du 11 juin 2021, Jeanne est extrêmement enthousiaste à l'idée de participer à l'enregistrement d'une vidéo TikTok en compagnie de sa petite-fille Judith. L'adolescente est d'ailleurs persuadée que faire travailler la mémoire de sa grand-mère atteinte d'Alzheimer ne pourra que l'aider. Flore et Alexandre découvrent Judith, Nour et Jeanne prêtes à enregistrer au mas ostréicole. Ils décident ensuite de se joindre à elles. La vidéo fait vite le tour du réseau social et obtient beaucoup de likes. Plus tard, à la fin de l'épisode, on retrouve Alexandre en train de travailler au mas. Il y découvre un cadavre flottant dans la mer. S'agirait-il d'une des femmes tuées par Sacha ? Réponse la semaine prochaine !

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.