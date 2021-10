"Demain nous appartient : amour et infidélités, spoilers de la semaine du 25 octobre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 25 octobre 2021, alors qu'un mariage s'annonce, d'autres couples se déchirent. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 22 octobre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers des épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du lundi 25 octobre 2021 sur TF1. Dans DNA la semaine prochaine, dès le 25 octobre 2021, Roxane, qui a été enfin libérée, se remet doucement du traumatisme d'avoir été enlevée. Après les épreuves de la semaine, elle le sait maintenant plus que jamais : Sara est tout pour elle. Elle a tenu dans cet enfer uniquement parce qu'elle pensait tout le temps à sa compagne. Elle s'est battue pour la revoir. Roxane promet à Sara de tout faire pour se réhabituer à la vie normale et Sara lui confie qu'elle aurait pu l'attendre la vie entière. Elles ont toutes les deux une demande à faire à l'autre… Sara et Roxane se demandent en mariage mutuellement !

Entre Chloé et Alex, il semblerait aussi qu'il y ait de l'amour dans l'air. Effectivement, après s'être retrouvés plus que jamais après l'épreuve de la disparition de leur fille, ils sont décidés à profiter de leur amour. Le problème, c'est que Flore et Xavier ne sont pas encore au courant. Dans un premier temps, il semblerait que les deux amants n'aient pas de chance et voient leurs tentatives de retrouvailles tomber à l'eau. Dans les épisodes de Demain nous appartient de la semaine du 25 octobre 2021, alors que Chloé et Alex ont enfin réussi à se voir, ils se font surprendre par Raphaëlle. L'ex de Xavier les dénoncera-t-elle ?

Enfin, toujours dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 25 octobre 2021, maintenant que Karim a découvert l'infidélité d'Anna, des tensions se font évidemment sentir au sein du couple. Mais le coup de cœur d'Anna pour Jim vaut-il vraiment la peine de détruire son histoire avec Karim ? Rien n'est moins sûr… D'autant plus qu'Anna ne sait rien de Jim. Et il semblerait que l'homme nourrisse une obsession de plus en plus dévorante pour elle. En outre, il est apparemment impliqué dans une sordide affaire.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.