"Demain nous appartient : Anna trouve un indice majeur, spoilers du 13 mai 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 925 de Demain nous appartient du 13 mai 2021, Garance et Anna poursuivent leur enquête officieuse au sujet de la disparition de Clémentine. Résumé et spoilers de DNA.

[Mis à jour le 12 mai 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers du prochain épisode de Demain nous appartient diffusé le 13 mai 2021 sur TF1. Garance a obtenu l'aide précieuse d'Anna, journaliste à Sète, qui l'accompagne dans son enquête au sujet de la disparition étrange de sa mère. La jeune femme n'en démord pas : les messages que Clémentine lui a envoyés ne lui ressemblent pas. Malgré ses réticences, Karim leur fournit quelques informations, notamment au sujet de l'emplacement où sa voiture a été retrouvée. Anna et Garance tentent d'y trouver des indices. La journaliste décide de briser la vitre de la voiture fermée, mais force est de constater que rien ne s'y trouve. Avant de rentrer bredouille, Anna regarde sous la voiture et découvre une pochette où se trouvent tous les documents officiels de Clémentine : impossible donc qu'elle ait pu se rendre en Italie !

Dans le reste de l'épisode de DNA du 13 mai 2021, Sacha semble s'engager dans une nouvelle saute d'humeur et s'oppose désormais corps et âme à la relation que Solenne et Gaspard sont en train de nouer. La jeune femme ne comprend pas ce revirement de situation mais peut compter sur le soutien de son frère Ben qui prend sa défense face à son père. De même, leur oncle Tristan essaie de faire entendre raison à son frère mais rien n'y fait. Plus tard, Sacha appelle directement Juliette et lui demande de pousser leur fils à abandonner cette relation. Juliette s'y oppose elle aussi.

Ailleurs à Sète, Manon, Sofia et Maud se lancent dans un défi sur TikTok et embarquent également Chloé. La courte vidéo de la compagne de Xavier fait d'ailleurs bien vite le tour du commissariat. Hadrien, de son côté, semble avoir trouvé un boulot : démarcheur téléphonique pour une entreprise de fenêtres. Beau parleur, il se montre très doué mais finit par abandonner ce travail qu'il juge malhonnête. Pendant ce temps, Nour conseille à Sofia de reprendre contact avec Hadrien, au moins pour entendre ses excuses.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.