"Demain nous appartient : Anthony complice de la forcenée, spoilers du vendredi 20 août 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 996 de Demain nous appartient du vendredi 20 août, Anthony se révèle être un faux otage. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 19 août 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 996 de Demain nous appartient diffusé le vendredi 20 août 2021 sur TF1. Dans l'épisode 996 de Demain nous appartient du vendredi 20 août, la police délimite un périmètre de sécurité autour du Spoon et le Raid se met en place pour intervenir et sauver les huit otages. A l'intérieur, Ulysse propose d'agir mais Anthony trouve que c'est une mauvaise idée. Les policiers reçoivent l'appel de la preneuse d'otages : elle affirme être la leadeuse de "Solidarité verte" et exige que la ville prenne des mesures concrètes contre la pollution du port de Sète. Assise par terre, Chloé partage son inquiétude pour Céleste auprès d'Alex, qui la rassure et l'encourage. Au commissariat, Roxane est catégorique : Solidarité verte n'existe pas. Le commandant Constant pense alors que la preneuse d'otages s'intéresse soit en particulier à un otage soit au bâtiment du Spoon. Dans le restaurant, les otages, épuisés, continuent de creuser dans la cave. Ulysse et Alex mettent alors un plan sur pied pour la désarmer mais au moment de le mettre à exécution, le cuisinier se fait tirer dessus par... Anthony, qui met ensuite en joue le reste des otages. Il est donc son complice !

En parallèle, toujours dans le prochain épisode de DNA diffusé le vendredi 20 août, Morgane se réveille après un cauchemar où elle revit la scène où elle tue son frère pour sauver la vie de Sandrine. Sa compagne lui promet de lui redonner goût à la vie. Face à Victoire, Sandrine raconte que Morgane est absente et se trouve naïve d'avoir pensé qu'après sa sortie de prison, tout redeviendrait comme avant. Alors qu'elles sont sur la plage, Sandrine demande à Morgane si elle est d'accord pour un petit voyage mais Morgane a pris une toute autre décision : elle veut partir définitivement de Sète, recommencer une vie ailleurs. Elle demande à Sandrine si elle est prête à laisser tomber sa vie ici pour la suivre. La proviseure du lycée ne répond pas.

Enfin, dans l'épisode du vendredi 20 août de Demain nous appartient, Samuel et Alma sont de retour de voyage et découvrent stupéfaits Audrey et ses quatre enfants installés chez eux. Ils demandent des comptes à Hadrien qui pensait que sa mère et son beau-père ne rentraient que lundi. Face à Samuel en colère, Hadrien lui reproche ses réactions de bourgeois alors qu'Alma propose que la famille reste quelques jours. Au bord de la piscine, Alma et Audrey font connaissance autour d'une manucure. De son côté, Jack avoue à Lizzie qu'il a un coup de cœur pour Hadrien... mais l'ado déchante quand il voit débarquer Sofia.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.