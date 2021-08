"Demain nous appartient : Anthony et Charlie arrêtés, spoilers du 27 août 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1001 de Demain nous appartient du vendredi 27 août, c'est la fin de la cavale pour Anthony et Charlie. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 26 août 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1001 de Demain nous appartient diffusé le vendredi 27 août 2021 sur TF1. Dans l'épisode 1001 de DNA, Charlie est prête à tout pour aider Anthony à échapper à la police et lui suggère de se servir d'elle en cas de problème. Quand ils se font bloquer par un barrage policier, Anthony utilise son dernier recours : il menace de tuer Charlie pour tenter de fuir. Mais un tir dans son dos l'en empêche et permet à la police de lui passer les menottes. C'est Sara qui a tiré et, grâce à cet acte de bravoure, elle va monter en grade. Par la suite, Karim découvre qu'il manque un lingot d'or au butin des deux preneurs d'otages. Où peut-il bien se trouver ?

Toujours dans le prochain épisode de DNA du vendredi 27 août, Mathilde est ailleurs, elle ne pense qu'à Clément, mais elle n'est pas sûre que son coup de foudre soit réciproque. Pendant ce temps, son prince charmant est à l'hôpital avec Garance. Il souffre de fatigue chronique et aucun médecin n'a jamais su lui dire ce qu'il avait. En plus de la fatigue, il est aussi sur les nerfs, mais il confie à Garance qu'elle a un effet magique sur lui et l'embrasse. Lors d'un pique-nique romantique sur la plage, Garance lui demande si elle compte pour lui, plus que les autres. Clément lui assure qu'il n'a qu'une princesse avant de faire un malaise.

Ailleurs à Sète, dans l'épisode de DNA du 27 août, les ex-otages du Spoon savourent leur retour à la vie normale, même s'ils sont affligés par la mort d'Ulysse. Chloé et Alex ont cru qu'ils ne reverraient pas Céleste, ils se félicitent de leur courage avant d'aborder le sujet de leur baiser. Pour Chloé, c'est oublié, ils se sont laissés emporter sous le coup de l'émotion, Alex est d'accord avec elle. Cependant, quand Alex s'en va, elle semble avoir des remords, mais ne lui dit rien. Un peu plus tard, Chloé reçoit un courrier qui la laisse en état de choc…

De son côté, Timothée ne comprend pas pourquoi son père ne veut pas porter plainte contre Nathan pour avoir volé sa tablette. Victor a décidé de régler le problème à sa façon. Dans l'épisode de DNA du 27 août, il menace Nathan et lui donne une heure pour lui rendre la tablette, sinon, il le défigure. Sa technique a porté ses fruits puisque Nathan revient avec la tablette, confus, il prétend qu'il l'a confondue avec la sienne. Tout ce qui compte pour Timothée, c'est d'avoir retrouvé ses données.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.