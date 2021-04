"Demain nous appartient : Aurore demande de l'aide à Sara, spoilers du mardi 13 avril 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 903 de Demain nous appartient du mardi 13 avril 2021, Aurore enquête sur Quentin et demande de l'aide à Sara. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 12 avril 2021 à 19h32] Cet article contient des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain, mardi. Dans l'épisode 903 de Demain nous appartient diffusé le mardi 13 avril 2021 sur TF1, la colocation chez Samuel ne se passe pas bien et Alma ne dort plus depuis que les Daunier sont chez eux. Elle pense faire de nombreux efforts et remarque que personne n'aime sa cuisine. Samuel tente de la rassurer et lui dit que William et Aurore pourront bientôt récupérer leur appartement. De son côté, Aurore découvre que Quentin a mis le pull de Manon et compte en profiter pour faire un test ADN afin de savoir qui est vraiment le squatteur. Au commissariat, Georges dit à Aurore qu'il a regardé les vidéos de surveillance et lui explique que le suicide de Quentin n'était qu'une mise en scène. Le jeune homme a attendu que Manon et Sofia arrivent au pont pour se jeter à l'eau. Pour lui, les Daunier sont la cible de Quentin depuis le début, ce qui inquiète encore plus Aurore.

Aurore demande à Xavier une autorisation pour placer son appartement sous écoute. Elle veut comprendre ce qu'il se passe chez elle et pourquoi Quentin a pris sa famille pour cible. Le procureur refuse, car elle n'a pas assez d'éléments et c'est illégal. Désespérée, Aurore demande à Sara de faire appel à son hacker pour espionner son logement. Sara en parle à Roxane, laquelle n'est pas convaincue. Si elle ne veut pas se mettre en danger pour Aurore et finir en prison, Sara réussit tout de même à la convaincre. Chez les Daunier, Pascal est très nerveux et prend des anxiolytiques. Il monte une arme à feu devant Quentin et William, et pointe l'arme vers la plage en disant qu'il a une vue parfaite pour toucher sa cible...

Flore et Anna se réconcilient

Dans l'épisode de Demain nous appartient du 13 avril 2021, Bart est déçu qu'Anna et Flore se soient disputées pendant leur soirée jeux de société. Louise tente de le réconforter et lui propose de faire une revanche et d'inviter à nouveau Anna et Flore. Il ne pense pourtant pas que ce soit une bonne idée et n'a pas envie de voir à nouveau ses deux mères se disputer. Louise réussit pourtant à le convaincre et part voir Flore. La petite amie d'Alex ne lui cache pas qu'elle est déçue du comportement d'Anna. Elle ne comprend toujours pas pourquoi elle refuse de tourner la page quant à son histoire avec Alex. Louise lui dit qu'il est temps qu'elles fassent des efforts et s'entendent à nouveau. Flore accepte de faire une revanche avec Anna.

Le soir, Flore et Anna sont bien plus détendues et font de gros efforts. Elles répondent correctement à toutes les questions, ce qui met en colère Bart. Mauvais joueur, ce dernier est sûr que Flore a triché. Il est quand même ravi de voir que ses mères s'entendent mieux. Plus tard, Flore avoue à Anna qu'elle a triché au jeu de société et qu'elle ne peut s'empêcher de faire cela. Anna lui propose de rester un peu plus chez elle afin de discuter.

Judith change de look

Également dans Demain nous appartient, Camille tient à honorer sa promesse et arrive chez Judith avec de nombreux vêtements afin de la relooker. La fille de Chloé est ravie, mais dit à Camille qu'elle n'est pas tout à fait à l'aise avec son corps depuis l'adolescence. Camille tente de la rassurer et lui propose de nombreux looks. Les deux jeunes filles passent un bon moment ensemble et sont très complices. Judith appréhende quand même la réaction de Souleymane mais son petit ami la trouve aussi ravissante. Judith a bien l'intention de continuer son relooking et de laisser tomber ses mèches bleues.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.