"Demain nous appartient : Bart interpellé, spoilers du mardi 14 septembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1013 de Demain nous appartient du mardi 14 septembre, les policiers remontent jusqu'à Bart. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 13 septembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1013 de Demain nous appartient diffusé le mardi 14 septembre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de DNA du 14 septembre, Laetitia assure qu'elle n'avait pas vraiment l'intention de sauter, mais Jahia est très inquiète. Lors des funérailles de Clément Lefranc, sa mère s'écroule en public, folle de chagrin. Mathilde est également présente pour honorer la mémoire de son ex. Lorsque la cérémonie est terminée, Garance vient à son tour se recueillir sur la tombe de celui qu'elle aimait et les deux jeunes femmes évoquent le défunt avec tendresse. Elles ignorent que Martin et Sara les observent. En effet, les deux policiers piétinent et ils espèrent trouver un élément qui les mettra sur la piste du tueur. Un peu plus tard, une fouille dans l'ordinateur du fournisseur de Clément les mène tout droit vers Bart.

De son côté, Manon est bien décidée à partir faire le tour du monde. Dans cet épisode de Demain nous appartient, l'adolescente ne veut plus aller à la fac et prend son courage à deux mains pour annoncer la nouvelle à ses parents. William et Aurore sont totalement opposés au projet qu'ils considèrent comme dangereux. William suggère que Manon se lance après ses études et il est prêt à tout pour rallier sa famille à sa cause. Il va même jusqu'à menacer Dorian et chercher de l'aide auprès de Sofia, mais aucun des deux n'accepte de l'aider.

En parallèle, Hadrien s'est vu proposer un poste dans un village de vacances à Goa et le jeune barman rêve de partir travailler sur les plages paradisiaques indiennes. La nouvelle ne plaît pas à sa petite amie qui doit suivre son BTS et ne peut pas l'accompagner. Sofia vit mal le fait qu'Hadrien soit prêt à partir sans elle. Jack profite des tensions entre les deux amoureux pour se rapprocher de son coup de cœur. Dans l'épisode 1013 de Demain nous appartient du 14 septembre 2021 diffusé sur TF1, Jack avoue ses sentiments à Hadrien, mais ce dernier a un peu bu et s'endort sans entendre la déclaration.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.