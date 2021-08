"Demain nous appartient : Charlie trahit les otages, spoilers du mercredi 25 août 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 999 de Demain nous appartient du mercredi 25 août, Charlie semble avoir changé de camp. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 24 août 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 999 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 25 août 2021 sur TF1. Dans l'épisode 999 de DNA du mercredi 25 août, Alex propose de faire une nouvelle tentative pour échapper aux ravisseurs. Devant le Spoon, le procureur veut quant à lui se constituer otage à la place de sa fille. Le commandant accepte, à condition qu'il y aille avec un mouchard qui sera utile quand le Raid donnera l'assaut. L'échange a lieu, Camille pleure de laisser son père. Dans la cave, Anthony demande à Charlie de l'aider à enlever des étagères car il a repéré un nouvel endroit où chercher. Et en effet, derrière le mur en briques, une pièce apparaît. Alors que Charlie se blesse, Anthony la soigne, lui disant que dans d'autres circonstances, ils auraient eu une histoire. Il lui apprend qu'Ophélie est sa sœur, et non sa petite amie. Un peu plus tard, Alex creuse le sol et trouve un coffre. Anthony et sa sœur se réjouissent d'y découvrir les lingots d'or laissés par leur père. Alex et Sylvain profitent de leur inattention pour leur sauter dessus. Charlie arrive à s'emparer d'une des deux armes… mais la donne à Ophélie, plutôt qu'à Sylvain.

Pendant ce temps, dans l'épisode de Demain nous appartient du 25 août, à l'hôpital, Amanda veille sur le corps d'Ulysse, sans réussir à réaliser que son compagnon est mort. Elle est en état de choc. Marianne la prend en charge, l'obligeant à aller se reposer. Un peu plus tard, Maxime arrive à l'hôpital pour soutenir la jeune femme. On lui a donné les affaires d'Ulysse, notamment ses bracelets dont elle ne sait si elle doit les garder ou les jeter. Elle raconte à Maxime qu'Ulysse, quand il s'est réveillé de l'opération, lui avait fait part de son souhait de fonder une famille.

Toujours dans le prochain épisode de DNA diffusé le mercredi 25 août, Bart a trouvé une superbe maison pour s'installer avec Louise. Mathilde vient lui rendre visite mais elle est plus intéressée par son téléphone et l'appel de Clément, qui lui donne rendez-vous à La Paillote. Dans une rue de Sète, Clément se fait importuner par Jordan, qui enchaîne les provocations. Même scène à La Paillote, où Jordan semble vouloir en découdre. Lizzie les sépare puis, un peu plus tard, fait connaissance avec Mathilde, qui s'est fait planter par Clément. De son côté, Jordan explique à sa mère toute la colère qu'il ressent face à Clément, qu'il traite de bourgeois.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.