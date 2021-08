"Demain nous appartient : Clément découvert ? Spoilers du mardi 31 août 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1003 de Demain nous appartient du mardi 31 août, Victoire surprend Clément en train d'embrasser Mathilde. Résumé et spoilers.

Sommaire Diffusion

Replay

Streaming

Acteurs

[Mis à jour le 30 août 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1003 de Demain nous appartient diffusé le mardi 31 août 2021 sur TF1. L'épisode commence par une vision floue de la police scientifique analysant ce qui semble être une scène de crime. Martin a l'air affligé. Puis nous découvrons ce qui s'est passé 3 jours plus tôt. Dans l'épisode 1003 de DNA, Victoire croit avoir découvert de quoi souffre Clément : absence épileptique juvénile. Marianne pense que ce diagnostic est prématuré et que le traitement est risqué, mais Victoire en parle à Clément et sa mère et leur laisse le temps d'y réfléchir. Garance se réjouit d'apprendre qu'il existe un traitement efficace pour son copain, elle confie à Victoire qu'elle est folle amoureuse de lui. Un peu plus tard, Victoire aperçoit Clément en train d'embrasser Mathilde !

Toujours dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 31 août, Irène promet à la mère de Clément qu'elle va faire en sorte que Chloé, la nouvelle proviseure du lycée Agnès Varda, accepte son fils malgré son mauvais dossier scolaire. Pour cela, elle fait disparaître la preuve du conseil disciplinaire auquel il a été convoqué dans son ancien lycée. Elle justifie également le renvoi de Clément en arrangeant un peu la vérité auprès de Chloé jusqu'à ce que cette dernière accepte de le rencontrer.

Dans l'épisode de DNA du 31 août, l'ex de Xavier, Raphaëlle, débarque à Sète. Elle se réjouit de retrouver ses filles et félicite Xavier pour son courage lors de la prise d'otage. Malheureusement, les présentations avec Chloé sont un peu plus froides. Raphaëlle a réservé un restaurant pour le dîner, mais Chloé est fatiguée de sa journée et préfère rester à la maison. De son côté, Alex a une panne au lit avec Flore. Loin de se douter de ce qui s'est passé avec Chloé, Flore suppose que c'est le contrecoup de la prise d'otage.

Enfin, dans l'épisode de DNA du 31 août, Nathan et Dorian sont à la recherche du lingot d'or dans la forêt avec un détecteur de métaux. De leur côté, Lizzie, Jack et Jordan font de même. Les deux groupes finissent par faire équipe mais, désespérés de ne rien trouver, ils décident de laisser tomber. Pendant ce temps, Christelle trouve Sylvain en train de creuser dans le jardin. Celui-ci prétend qu'il fait du jardinage. En réalité, il enterre le lingot d'or.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.