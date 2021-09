"Demain nous appartient : Jordan à nouveau suspecté, spoilers du jeudi 16 septembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1015 de Demain nous appartient du jeudi 16 septembre, la police retrouve le scooter de Clément. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 15 septembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1015 de Demain nous appartient diffusé le jeudi 16 septembre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de Demain nous appartient du 16 septembre, la police confirme l'alibi de Bart, il n'était effectivement pas au lycée au moment de la mort de Clément. Pour tenter d'en savoir plus, Jérémie Ferrier est interrogé. Il soutient qu'il n'a pas tué Clément. Martin pense qu'il dit la vérité mais reste convaincu qu'il s'agit d'un meurtre. Xavier veut des preuves. Pour cela, Martin décide d'enquêter à nouveau sur Jordan. Un bornage étrange de son téléphone lendemain du drame fait s'interroger les enquêteurs. Les policiers quadrillent la zone et, perdu dans la nature, ils trouvent un scooter abandonné.

Ailleurs à Sète, Gabriel demande à Noor si elle est prête à quitter le mas pour emménager avec lui. Elle n'est pas certaine que leur cohabitation sera parfaite mais accepte de visiter des appartements avec lui. Malheureusement, la première visite ne se passe pas comme prévu car le propriétaire n'accepte pas les colocataires. Ils se font alors passer pour un couple lors de la deuxième visite. Et ça marche : l'appartement est pour eux ! Dans l'épisode de DNA du 16 septembre, Noor annonce à Judith qu'elle quitte le mas.

Enfin, au lycée, Manon, Lizzie et Mona regrettent de ne toujours pas avoir de prof de musique. Usant de son "autorité naturelle", Mona débarque dans le bureau de Chloé en exigeant une équipe pédagogique au complet. M. Dumestre est en dépression, Irène l'informe qu'il enchaîne les arrêts maladies et lui suggère de lui parler pour le convaincre de revenir. Dans l'épisode de DNA du 16 septembre, Chloé sert de beaux discours au professeur de musique pour qu'il réintègre le lycée. M. Dumestre veut bien essayer, mais ne lui promet rien.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.