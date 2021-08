"Demain nous appartient : l'ex de Xavier débarque à Sète, spoilers de la semaine du 30 août 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans les épisodes de Demain nous appartient à partir du 30 août 2021, l'arrivée de la mère de Camille et Maud va-t-elle créer du conflit ? Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 27 août 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers des épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 30 août 2021 sur TF1. Dans les épisodes de DNA à partir du 30 août 2021, Chloé est nommée proviseure du grand lycée sétois Agnès Varda, alors que le lycée Paul Valéry est toujours fermé temporairement à cause de la présence d'amiante. Ce nouveau départ angoisse Chloé. D'autant qu'avant même la rentrée, un drame s'annonce… Heureusement, Alex est là pour la soutenir. Pendant les premiers jours de classe, les tensions s'exacerbent et Irène, la CPE, est loin de lui faciliter la tâche. Et pour couronner le tout, en rentrant chez elle, Chloé tombe sur Raphaëlle (nouveau personnage jouée par Jennifer Lauret), l'ex-femme de Xavier, qui va tenter de se rapprocher de lui.

Toujours dans les prochains épisodes de DNA à partir du 30 août, Charlie, encore très éprise d'Anthony, le rejoint. De son côté, Sylvain ne supporte plus la présence de l'adolescente sous son toit. Et les arguments de Christelle pour alléger les charges contre elle ne servent à rien. Pendant ce temps, les adolescents de Sète se lancent à la recherche du 40e lingot d'or, disparu après la prise d'otages du Spoon. Mais c'est finalement l'un des habitants de la ville qui réussit à mettre la main sur le précieux trésor.

Ailleurs à Sète, dans les épisodes de DNA à partir du 30 août, Mathilde est obnubilée par Clément, le garçon qu'elle a rencontré la semaine dernière. Mais sous ses airs de prince charmant, le jeune homme cache de lourds secrets, notamment des problèmes de santé. Bart et Louise ont un jugement assez arrêté à son sujet, le trouvant peu équilibré. L'adolescente ne va pas tarder à les rejoindre sur leur appréciation quand elle découvre que son petit ami lui a menti. En apprenant qu'il entretient une relation avec Garance, elle va avoir le cœur brisé, refusant même de retourner au lycée.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.