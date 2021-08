"Demain nous appartient : Le Spoon toujours en danger, spoilers de la semaine du 23 août 2021"

Demain nous appartient SPOILER. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 23 août 2021, la prise d'otage du Spoon se prolonge. Résumé et spoilers.0

[Mis à jour le 20 août 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers des épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 23 août 2021 sur TF1. Dans l'épisode du vendredi 20 août 2021, Anthony révélait son vrai visage et s'avérait complice de la prise d'otage au Spoon. Dans les épisodes de Demain nous appartient de la semaine du 23 août 2021, la situation est de plus en plus tendue et les otages sont rongés par la fatigue. Ils doivent pourtant continuer de creuser sous le Spoon, sans comprendre pourquoi. Au-dehors, personne ne sait encore vraiment ce qui se passe mais Xavier va faire bouger les choses et braver le danger pour venir en aide à ses amis. Les malfrats se font repérer en tirant un coup de feu qui alerte immédiatement la population. La police fait le lien avec une histoire de braquage non résolu. Finalement, les prisonniers sont libérés, mais l'opération ne se fait pas sans pertes et la ville de Sète est endeuillée.

De son côté, Mathilde vit mal sa solitude nouvelle. Ben est parti à Paris, son frère est en Grèce et ses amis ne répondent pas au téléphone. La jeune femme se sent abandonnée. Elle finit par s'endormir en plein soleil devant la paillote, mais Hadrien la retrouve in extremis et prévient le SAMU. Non seulement la jeune femme est sauvée, mais elle est vit un véritable coup de foudre à l'hôpital. L'homme de ses rêves est un membre de l'équipe soignante et répond au nom de Clément. Cette semaine dans Demain nous appartient, le jeune homme ne va pas manquer de faire tourner Mathilde en bourrique.

Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 23 août 2021, la famille Roussel tente de trouver ses marques à Sète malgré leur arrivée chaotique. Audrey a finalement décroché un emploi. Même si son nouveau travail ne plaît pas beaucoup à ses enfants, il devrait leur permettre de trouver leur propre logement. Son fils Jordan est responsable de leur départ précipité de Saint-Denis. Malgré tout, il est toujours aussi en colère et aimerait mener un meilleur train de vie. Jack quant à lui est fou d'Hadrien.

Toujours à Sète, Nathan est de plus en plus attiré par Manon. Alors que l'adolescente dîne avec Timothée, l'ancien pickpocket les interrompt. Timothée n'est pas content de le voir débouler surtout que sa tablette disparaît peu de temps après. Dans ces épisodes de Demain nous appartient, Nathan est suspecté du larcin et Victor intervient. Le repris de justice n'hésite pas à menacer Nathan qui continue pourtant de crier son innocence : pour une fois, il n'a rien à voir dans cette histoire de vol.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.