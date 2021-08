"Demain nous appartient : les otages libérés, spoilers du jeudi 26 août 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1000 de Demain nous appartient du jeudi 26 août, les otages sont libérés mais Anthony et Charlie sont en cavale. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 25 août 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1000 de Demain nous appartient diffusé le jeudi 26 août 2021 sur TF1. Dans l'épisode 1000 de DNA du jeudi 26 août, le frère et la sœur Messy contemplent leur butin, mais Anthony n'est pas sûr qu'ils arrivent à s'évader. Ophélie est beaucoup plus optimiste. Elle annonce à la police qu'ils ont décidé de se rendre et de libérer les prisonniers, mais la police se rend compte qu'il s'agit d'une ruse. Malfrats et otages portent tous la même tenue et ont le visage masqué, ce qui rend leur identification impossible. Anthony et Ophélie profitent de la confusion générale pour s'enfuir, bientôt rejoints par Charlie. La criminelle se foule la cheville et est contrainte de se rendre mais son frère et l'ancienne serveuse du Spoon sont en cavale. Les otages sont bouleversés en apprenant la mort d'Ulysse. Un peu plus tard, Chloé et Alex se retrouvent pour parler des événements et se rapprochent au point de s'embrasser.

De son côté, Mathilde est sur un petit nuage suite à sa rencontre avec Clément. Dans cet épisode de Demain nous appartient, la jeune fille néglige le déménagement, mais Louise et Bart se montrent compréhensif. Clément lui a donné rendez-vous sur la plage et lui offre un chapeau et de la crème solaire et la masse langoureusement. Lizzie assiste à la scène et les deux amies discutent ensuite avec enthousiasme de la tournure des événements. De retour chez elle, Mathilde ne peut s'empêcher d'envoyer un texto à Clément, mais celui-ci ne répond pas. Assis à une table de café, il semble attendre quelqu'un… Qui n'est autre que Garance et les deux jeunes soignants s'enlacent tendrement.

En parallèle, Manon est rassurée de voir que Timothée ne lui en veut pas après leur sortie ratée en bateau. Le jeune homme accepte de déjeuner avec elle à la paillote. Si l'adolescent ne peut pas s'empêcher de tiquer sur son sandwich, le repas se passe bien. Dans l'épisode 1000 de Demain nous appartient diffusé le 26 août 2021 sur TF1, Nathan déboule à l'improviste et interrompt les deux amis. Manon lui demande de s'en aller mais, peu après son départ, Timothée réalise que sa tablette a disparu. Hadrien est formel, c'est Nathan qui a fait le coup.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.