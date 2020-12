"Demain nous appartient : Lorie Pester de retour en 2021"

DNA - Lorie Pester, l'interprète de Lucie Salducci dans la série Demain nous appartient, reprend ce lundi 14 décembre le tournage à Sète. Son retour à l'écran devrait se faire fin février 2021.

[Mis à jour le 14 décembre 2020 à 16h38] Après s'être absentée de la série en juin 2019 pour se consacrer à d'autres projets professionnels et personnels, Lorie Pester a retrouvé aujourd'hui les plateaux de tournage sétois. Un communiqué de TF1 a confirmé cette nouvelle ce lundi matin. L'actrice qui est maintenant maman d'une petite Nina née le 12 août 2020 et qui a également sorti un livre le 28 octobre dernier, intitulée C'est pas (si) compliqué, a annoncé il y a quelques semaines dans les colonnes de Télé Star, qu'elle allait reprendre son rôle de Lucie Salducci courant 2021. Sans savoir la date exacte du retour de son personnage à l'écran, nous pouvons penser à la fin février 2021, en sachant qu'il y a un décalage d'environ 2 mois entre le tournage et la diffusion des épisodes sur TF1.

Les téléspectateurs peuvent alors se demander quel accueil sera fait à la policière. Pour rappel, Lucie avait choisi de partir au Brésil pour retrouver Marc Véry, le tueur en série dont elle était amoureuse. Lors de son retour, dira-t-elle la vérité à ses amis sur son départ ? Ses amis seront-ils heureux de la retrouver ou lui en voudront-ils toujours d'avoir disparu sans donner de nouvelles ? Il faudra être un peu patient pour avoir la réponse à ces questions, mais une chose est sûre, Lorie ne retrouvera pas son personnage au même rythme qu'avant. En effet, la comédienne avait annoncé qu'elle ne reviendrait pas de façon quotidienne dans la série.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.