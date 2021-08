"Demain nous appartient : Lou quitte Sète, spoilers du vendredi 6 août 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 986 de Demain nous appartient du vendredi 6 août, Victor est de retour chez lui et Lou s'en va. Résumé et spoilers.

Sommaire Diffusion

Replay

Streaming

Acteurs

[Mis à jour le 5 août 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 986 de Demain nous appartient du vendredi 6 août 2021 sur TF1. Dans l'épisode 986 de Demain nous appartient, Victor Brunet est de retour chez lui, accompagné de Lou. Il retrouve son fils, soulagé. De son côté, Lou part s'installer à Marseille avec Nina. Avant de prendre la route, elle passe voir Karim pour qu'il dise au revoir à sa fille. Victor et Timothée se rendent au supermarché mais Victor est alerté qu'il est sorti du périmètre autorisé par le contrôle judiciaire. Ils doivent rebrousser chemin car Timothée ne peut pas y aller seul, trop angoissé par les grandes surfaces. De retour à la maison, Victor se goinfre avec du beurre de cacahuète qu'il a fini par trouver dans un magasin plus proche.

Toujours à Sète, dans l'épisode 986 de DNA, Régis, blessé à la main par de l'acide, est à l'hôpital. Avec Brigitte, il évoque un certain Cyril devenu, selon eux, fou. Mais devant leur fils, le couple continue à se taire. Face à Aurore, ils n'en disent pas plus. William et Bénédicte sont inquiets et ont conscience que leurs parents leur mentent. Quelque part dans la campagne, Nathan essaie de faire les poches de l'homme à la moto endormi sur un banc, et prend peur quand il voit son visage. Au commissariat, les policiers s'interrogent : le suspect qui a balancé l'acide ne semblent pas avoir d'empreintes digitales, et Aurore est persuadée que ses beaux-parents le connaissent. Alors que Sofia s'apprête à sortir, elle trouve dans la poche du trench vintage que sa grand-mère lui a donné la même boucle d'oreille que celle que William a trouvé dans la voiture de Serge Toussaint. Aurore suggère que Serge était en fait l'amant de sa mère…

En parallèle, dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 6 août sur TF1, Chloé demande à Camille de l'assister dans les photos qu'elle veut prendre de ses bijoux cet après-midi. Pour l'heure, l'adolescente rejoint Dorian sur la plage, qui lui propose une activité paddle. La séance se passe tellement bien que Camille arrive en retard au rendez-vous avec sa belle-mère, provoquant la colère de Xavier, qui voit toujours d'un mauvais œil cette relation avec Dorian. Camille lui dit de prendre en compte le fait que Dorian est désormais son petit copain.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.