"Demain nous appartient : Mathilde coupable ? Spoilers du mercredi 8 septembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1009 de Demain nous appartient du mercredi 8 septembre, Mathilde tente de cacher des griffures sur son bras. Résumé et spoilers.

Sommaire Diffusion

Replay

Streaming

Acteurs

[Mis à jour le 7 septembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1009 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 8 septembre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de DNA du 8 septembre, la police retrouve Jordan en ville et l'arrête. Raphaëlle, qui visitait des appartements dans le coin avec Xavier, assiste à la scène et décide de devenir son avocate. Elle promet à Jordan de le sortir de là très vite. Jordan n'a pas d'alibi pour l'heure de la mort de Clément et la police sait qu'il ne s'entendait pas bien avec la victime. Mais les résultats des analyses ADN tombent : les cellules retrouvées sous les ongles de Clément ne correspondent pas avec celles de Jordan. De plus, grâce au bornage de son téléphone, ils savent que Jordan était bien chez lui au moment du drame. C'est un retour à la case départ. Mathilde pourrait-elle finalement être la coupable ? À la fin de l'épisode, Louise la surprend en train de se passer de la crème sur des griffures qu'elle a sur le bras…

En parallèle, Bart et Louise sont enthousiastes mais stressés à l'idée de reprendre le Spoon. Dans l'épisode de DNA du 8 septembre, après avoir vu plusieurs candidats, ils décident d'engager Vanessa comme cuisinière. Elle a été formée à l'école Ducasse et a travaillé dans des restaurants étoilés. Le problème, c'est que son fort caractère risque de faire fuir la clientèle. La jeune femme a en effet du mal à accepter la critique et se montre dédaigneuse et grossière avec Alex et Flore qui goûtent ses plats. Louise ne se décourage pas pour autant et pense qu'elle saura la gérer.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient du 8 septembre, Noor a la mauvaise surprise de croiser Noa nu dans le salon du mas. Elle en déduit que Judith et lui sont en couple. Elle a du mal à suivre son amie, mais en voyant qu'elle a des étoiles dans les yeux en parlant de lui, elle comprend que Judith est amoureuse. Un peu plus tard, elle croise Gabriel à la Paillote et lui avoue qu'elle envisage de déménager car elle n'a pas envie de tenir la chandelle. Gabriel, qui dort mal à cause de ses voisins, voudrait faire de même. Il a peut-être une solution à lui proposer.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.