Près de trois mois d'interruption après le dernier épisode de Demain nous appartient, la diffusion de DNA reprend sur TF1. Voici un récap de ce qui s'est passé à Sète avant l'épisode 687 du soir.

[Mis à jour le 15 juin 2020 à 15h00] Avant la diffusion de l'épisode 687 de Demain nous appartient, revenons sur les événements qui se sont déroulés avant l'interruption de la diffusion du feuilleton sur TF1. Et il s'en est passé des choses dans le précédent épisode ! Pour commencer, rien ne va plus pour Leila. L'infirmière a fait une erreur malencontreuse de dosage et son patient réclame des sanctions. La direction de l'hôpital de Sète lui signifie qu'elle est mise à pied pour quinze jours, ce qui vient lui infliger un nouveau coup alors qu'à la maison Samuel et Noor se livrent une guerre sans merci. Le gynécologue a levé la main sur la fille de Leila lors d'une dispute. Noor, de son côté, a décidé d'en aviser le commissariat qui demande à Samuel, sidéré, de signer un rappel à la loi. Si Noor se plaint une nouvelle fois, Samuel risque des poursuites pénales. Face à une nouvelle de leurs disputes, Leila leur révèle qu'elle a autre chose à penser que leurs querelles. Elle leur promet que s'ils n'enterrent pas la hache de guerre, elle s'en ira.

Nadine Barrault, commissaire à Narbonne, est passée aux aveux et a confirmé qu'Antoine Myriel alias Milo Calvini n'est pour rien dans l'assassinat du père de Martin Constant. Le commandant de police tombe des nues lorsqu'il apprend que son père, héros de son enfance, n'était autre qu'un pourri. Nadine tente de mettre fin à ses jours mais Antoine l'en empêche. Elle lui explique également où habite sa sœur qu'il a perdue depuis longtemps. Antoine reçoit ensuite les excuses de Martin Constant et lui répète une nouvelle fois qu'il n'a pas tué sa femme Valérie. Désormais, le commandant le croit. Myriel décide ensuite d'emmener son fils Souleymane et Rose, sa compagne, à Narbonne voir la maison de son enfance. C'est là qu'il retrouve sa sœur après des années à croire qu'il était mort.

Dans une discussion avec Maxime, Amanda raconte sa nuit torride avec Fred mais explique qu'elle ne pense pas aller plus loin avec lui. Cela ne l'empêche pas, lors de la fête organisée au Spoon pour ses trois ans, de boire un bon coup et de danser langoureusement avec Fred. Mais lorsque celui-ci lui demande de se calmer un peu car elle a trop bu, Amanda s'agace puis tente de danser avec Maxime puis avec Sylvain. On la retrouve plus tard dans le noir chez elle, complètement désorientée et en état de choc. Elle découvre ses sous-vêtements à terre. La jeune femme a très certainement été victime d'une agression sexuelle.

L'épisode 687 de Demain nous appartient est prévu pour une diffusion le lundi 15 juin à partir de 19h10

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.