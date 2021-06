"Demain nous appartient : où est partie Lucie ? Les spoilers du 2 juin 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Depuis hier, Lucie est partie avec ses enfants Mathilde et Aurélien sans laisser de traces. Mais que se passe-t-il dans l'épisode de DNA du 2 juin 2021 ? Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 01 juin 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 939 de Demain nous appartient diffusé le 2 juin 2021 sur TF1. "J'ai quitté Bart" annonçait Lucie à ses enfants dans l'épisode précédent. Depuis, Aurélien et Mathilde sont dans l'expectative : ils aimeraient comprendre. Lucie explique qu'elle a quitté son compagnon et qu'ils devaient donc partir de son appartement. Un mode opératoire qui ne surprend plus les enfants puisque la serveuse avait fait exactement pareil six mois plus tôt en quittant Montpellier pour Sète. Mais, là où tout est plus mystérieux, c'est que tout se passait bien avec Bart, d'où l'incompréhension globale.

A Sète, Bart se fait un sang d'encre. Et pour cause, Lucie, Aurélien et Mathilde sont partis sans laisser de traces. Il demande l'aide d'Anna pour tenter d'enquêter sur cette disparition qui survient au moment où un inconnu tournait autour de la famille. Karim, qui les prévient que Lucie n'avait finalement pas porté plainte contre le harceleur, ne trouve pas non plus d'indice sur la localisation de la voiture de Lucie. Anna se pose une question : "et si elle avait des créanciers à ses trousses ?" Cela expliquerait éventuellement cette fuite. A la fin de l'épisode 939 de DNA, on entend le harceleur parler à un certain Gary à qui il explique que Lucie a pris la fuite après qu'il lui a parlé pour "qu'elle sache qu'on l'avait à l'œil. Je voulais pas qu'elle fasse comme les autres fois." Mais qui est cet homme et de quoi parle-t-il ? Une chose est sûre, il semble que Lucie sache déjà avec qui il travaille.

Toujours dans l'épisode 939 de DNA du 2 juin 2021, Sacha promet à Solenne qu'elle pourra bien partir à Boston où elle doit être opérée. Il n'a cependant plus que deux jours pour réunir les 20 000€ nécessaires pour son opération et son voyage aux Etats-Unis. Le père aux deux familles cherche donc de l'argent par tous les moyens : on le voit tenter de vendre les bijoux de Vincianne (qu'il a tuée la semaine dernière, rappelons-le), mais cette vente pourrait prendre du temps car il faut les faire expertiser. Si la vente n'a pas lieu ou prend trop de temps, Solenne ne pourra partir...

Enfin, William poursuit son numéro de père envahissant dans l'épisode 939 de Demain nous appartient. Il s'inquiète beaucoup au sujet des coucheries de Sofia. William en parle d'abord à Aurore qui lui conseille de lui faire confiance. Il s'emporte ensuite face au supposé laxisme de Samuel qui prône lui aussi le laisser-faire. Hadrien et Sofia entendent leur conversation, ce qui motive la jeune femme à parler à son père de leur histoire mais Hadrien lui fait comprendre que ce n'est pas tout à fait le moment d'annoncer à William la nouvelle de leur relation.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.