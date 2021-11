"Demain nous appartient : Rebecca règle ses comptes avec Sébastien, spoilers du vendredi 12 novembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1056 de Demain nous appartient du vendredi 12 novembre, persuadée que son ex-mari lui a saccagé sa chambre, Rebecca veut s'expliquer avec lui. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 11 novembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1056 de Demain nous appartient diffusé le vendredi 12 novembre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de DNA du 12 novembre, Camille et Maud revendiquent le droit de voir leur grand-mère, et avoue à leur mère qu'elles l'ont même convaincu de rester à Sète. Ce qui n'arrange pas Raphaëlle, toujours inquiète que sa mère lui fasse à nouveau du mal. Protecteur, son père a justement donné rendez-vous à Rebecca pour lui dire de partir rapidement. Dans son dos, il prévient Bart que Rebecca est une mauvaise payeuse. Quand elle remonte dans sa chambre après s'être acquittée sans problème de l'argent dû à Bart, elle découvre qu'elle a été vandalisée. Dans un cercueil miniature : sa photo ; et sur le miroir, tracé au rouge à lèvres : une insulte. Bouleversée, elle va immédiatement en informer Rebecca et Sébastien, et une dispute éclate entre eux. Rebecca insiste auprès de sa fille : si elle n'a pas eu de nouvelles d'elle pendant 30 ans, c'est à cause de son père !

Toujours à Sète, dans cet épisode 1056 de Demain nous appartient, Samuel propose à Victoire d'aller à un concert de dub ce soir, pendant qu'Alma est à une baby-shower. Dans le couloir de l'hôpital, Benjamin invite également sa collègue le soir même à dîner. Hésitante, Victoire se fait une liste des défauts et des qualités de chacun de ses prétendants, prend une décision et confirme au téléphone l'un de ses rendez-vous. Alors qu'elle sort de chez elle habillée de façon très chic, elle croise Georges qui, semblant nostalgique, comprend que Victoire est courtisée. Au Spoon, Victoire retrouve finalement… Benjamin.

De leur côté, dans l'épisode 1056 de Demain nous appartient diffusé le 12 novembre sur TF1, Jordan et Jahia présentent leur exposé en classe et reçoivent les félicitations de Lehaut qui, cependant, regrette que Jordan n'ait pas été plus souriant. Un peu plus tard dans la cour, Jahia vient voir Jordan pour s'excuser de l'avoir snobé devant sa sœur mais Jordan pense que Jahia a honte de lui, notamment à cause des différences socio-culturelles entre leurs familles. Jahia croise Lehaut qui comprend vite qu'elle cache un problème avec Jordan. Il la conseille concernant la peur du jugement des autres et l'encourage à vivre sa vie comme elle l'entend, et assumer ses sentiments et ses contradictions. De retour chez lui, Jordan parle de Jahia à Lizzie qui pense que tout est encore possible. De son côté, Jahia continue à se taire face à sa sœur qui enchaîne les critiques sur Jordan.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.