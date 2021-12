"Demain nous appartient : Résumé en avance de la semaine du 6 décembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 6 décembre 2021, Chloé met fin à son aventure avec Alex. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 3 décembre 2021 à 19h20] Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 6 décembre, Chloé décide de mettre fin à sa relation avec Alex. Elle a l'impression que Xavier a compris et se sent coupable de l'avoir trompé. Après ce qui vient d'arriver à Xavier, Chloé s'en veut encore plus et souhaite rester à ses côtés. Pour elle, retrouver Alex n'a été qu'une jolie parenthèse. Alex n'est pas de cet avis, il a vécu cela comme une évidence, comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Mais pour Chloé, tout est fini car Xavier a besoin d'elle et elle l'aime encore. C'est à contrecœur qu'Alex accepte cette décision, persuadé qu'ils auraient pu avoir une nouvelle belle histoire ensemble.

Toujours dans les épisodes de DNA diffusés à partir du 6 décembre sur TF1, Camille surprend Dorian en train de parler avec Lizzie au lycée et sort de ses gonds. Elle accuse Lizzie de draguer son petit-copain et va même jusqu'à s'en prendre à son physique. Les autres élèves du lycée font bloc pour soutenir Lizzie face à celle qui l'a insultée et quand Camille tente de s'excuser, Jordan montre les crocs avec le soutien de ses camarades. Selon eux, Camille est peut-être belle sur ses photos Instagram, mais maintenant qu'ils ont vu son vrai visage, ils n'ont vraiment pas envie d'être amis avec elle. Comment Camille se sortira-t-elle de ce mauvais pas ?

Enfin, la semaine prochaine dans Demain nous appartient, Roxane apprend à Sara qu'elle a fait une découverte sur Nordine : à partir de son nom de famille, elle s'est rendu compte qu'il est issu de la haute bourgeoisie ! Et apparemment, la nouvelle ne va pas tarder à faire le tour du commissariat. Mais cette découverte a du bon car Roxane et Sara pourront profiter de la magnifique propriété de Nordine pour célébrer leur mariage ! Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule : Sara et Roxane ont une proposition à faire à Bart et Judith. Elles veulent partager un moment de bonheur avec eux et leur demandent d'être leurs témoins de mariage. Judith sera le témoin de Roxane et Bart celui de Sara.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.