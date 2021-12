"Demain nous appartient : résumé en avance dès le 20 décembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 20 décembre 2021, Nordine découvre que Martin est son père. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 17 décembre 2021 à 19h20] Dans les épisodes de DNA diffusés à partir du 20 décembre 2021 sur TF1, après avoir jeté le papier contenant le cheveu de Martin pour le faire analyser, Nordine a changé d'avis et l'a récupéré. Il a maintenant reçu les résultats du test de paternité mais hésite à ouvrir l'enveloppe, il a peur des conséquences et ne sait plus s'il a vraiment envie de savoir. Mais il est trop tard pour faire machine arrière. Avec le soutien de Sarah, il se décide enfin et la réponse est sans appel : Martin est bien son père. Si Nordine en informe Martin, quelle sera sa réaction ?

Toujours dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 20 décembre 2021, après son agression, Jack est au plus mal. Heureusement, sa famille le soutient et le pousse à porter plainte. Jack peut également compter sur le soutien de ses camarades de classe qui s'unissent pour lutter contre l'homophobie. Ils suivent l'idée de Camille et créent le hashtag : #JesuisJack. De son côté, la police avance dans son enquête. En effet, Aurore retrouve le receleur de l'ordinateur volé qu'utilise le corbeau, il s'agit de Nathan ! Mais le jeune homme est-il lié au harcèlement de Lizzie et Jack ?

Enfin, dans les épisodes de Demain nous appartient de la semaine du 20 décembre, Alma se réjouit d'avoir Samuel pour elle toute seule pendant la semaine qu'ils vont passer au ski. Mais alors que Victoire et Gabriel partent en Guadeloupe, Samuel leur cède leur taxi. Ce geste chevaleresque ne manque pas provoquer la jalousie d'Alma. Elle en a assez que Samuel fasse toujours tout pour se montrer agréable envers Victoire. Et pour couronner le tout, leurs valises ont été échangées et Victoire est injoignable. Les vacances de Samuel et Alma sont-elles définitivement gâchées ?

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.