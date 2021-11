"Demain nous appartient : résumé en avance du 18 novembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans l'épisode 1060 de Demain nous appartient du jeudi 18 novembre 2021, Raphaëlle met ses jours en danger. Résumé en avance et spoilers.

Sommaire Diffusion

Replay

Streaming

Acteurs

[Mis à jour le 17 novembre 2021 à 19h20] Cet article est le résumé en avance de l'épisode 1060 de Demain nous appartient diffusé le jeudi 18 novembre 2021 sur TF1. Il contient donc des spoilers. Dans l'épisode 1060 de Demain nous appartient du 18 novembre 2021, Eric Forestier passe aux aveux et l'affaire semble classée. Rebecca Flores est soulagée mais bientôt, les ennuis reprennent. Raphaëlle admet avoir un problème avec l'alcool depuis le retour de sa mère et n'arrive pas à se remémorer le moindre souvenir heureux de son enfance. Xavier reçoit Rebecca mais son ton est étrangement mystérieux et menaçant, il évoque une ancienne broche dont la chanteuse fait semblant de ne pas se souvenir. Elle quitte l'entretien bouleversée et tente de joindre Sébastien, qui ne répond pas. Plus tard, Raphaëlle conduit à vive allure sur la jetée d'une zone industrielle et semble prête à se jeter dans l'eau avec son véhicule.

Pendant ce temps, Georges essaye d'oublier Victoire et demande à Damien de lui organiser un rendez-vous avec une de ses connaissances. Il promet à son collègue qu'il est prêt à tourner la page et accepte une rencontre avec une inconnue. Dans l'épisode de Demain nous appartient du 18 novembre, Georges ne cesse de parler de victoire durant son rendez-vous et fait fuir sa prétendante. De son côté, Victoire ne pense plus du tout à Georges ni à Samuel dans les bras de Benjamin. Alors que les deux docteurs s'embrassent passionnément dans la salle de pause, ils sont surpris par Samuel. Ce dernier leur promet de rien dire, et insiste sur le fait que leur vie privée ne l'intéresse pas. Il est beaucoup trop froid pour être honnête. La preuve, dès que les tourtereaux ont le dos tourné, Samuel insulte son rival.

Au même moment, Gabriel et Noor désespèrent. Malgré de nombreux sous-entendus, personne ne passe à l'action et la présence de Soraya n'arrange rien. Sous les bons conseils de Charlie, Gabriel se lance et avoue à Noor qu'il rêve de coucher avec elle. Sa colocataire répond qu'elle aussi pense beaucoup à lui. Dans l'épisode 1060 de Demain nous appartient diffusé le 18 novembre 2021 sur TF1, les deux amis décident de passer à l'action, mais encore une fois, la sœur de Noor débarque et manque de les surprendre. Elle veut leur cuisiner un bon dîner pour les remercier de l'héberger. Gabriel supplie Noor de trouver une solution et la jeune femme prétend qu'il doit réviser ses partiels. Soraya se montre compréhensive et annule le dîner... Avant de proposer à Gabriel de l'aider à travailler.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.