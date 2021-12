"Demain nous appartient : résumé en avance du 24 décembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans l'épisode 1086 de Demain nous appartient du vendredi 24 décembre, toutes les familles profitent du réveillon de Noël qui réserve une surprise de taille à Martin. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 23 décembre 2021 à 19h20] Dans l'épisode 1086 de Demain nous appartient du 24 décembre, Lina et Maël, les deux adolescents qui ont fait les photo-montages, finissent par avouer leur forfait. Face à Sébastien, ils expliquent qu'ils ont voulu donner une leçon aux hypocrites du lycée, ce qui ne justifie en rien d'avoir poussé une ado au suicide et les incitations à la haine, selon le procureur. Ils risquent d'aller en prison.

Mais pour l'heure, dans tous les foyers de Sète, le réveillon se prépare : Chloé découvre sa table de Noël préparée avec l'aide du nouveau baby-sitter de Céleste, Andrea, qui lui propose de l'aider également en cuisine. Il part mais Chloé se demande si son attitude hésitante ne cache pas quelque chose. Sur le marché de Noël, on voit Andrea regarder une photo sur son portable et s'asseoir, l'air triste, contre la cloison d'une cabane. Un peu plus tard vient le temps de trinquer "à l'amour" avec la famille presque au grand complet. Maxime ne peut pas être là : il est en cuisine en tant que chef de brigade. Alex est avec lui et Chloé reçoit un message de son ex qui leur souhaite un joyeux Noël, disant penser à elle.

Chez les Daunier Jacob, dans l'épisode de DNA du 24 décembre 2021, Aurore a préparé des paupiettes de soja pour sa belle-sœur végane, qui ne peut s'empêcher de craquer et manger une tranche de foie gras, lui faisant promettre de ne rien dire à William. Un peu plus tard vient le temps de l'ouverture des cadeaux. Bénédicte offre un magnifique sac en cuir à Aurore, de seconde main mais qui fait de l'effet ! Aurore lui offre en retour un manteau blanc en cachemire qui lui a coûté très cher. Alors qu'ils se balancent dans le hamac en pensant à l'année écoulée, William et Aurore ont la désagréable surprise de se faire interrompre par un appel en numéro masqué qui laisse la policière sans voix…

Toujours à Sète, dans l'épisode de Demain nous appartient 1086 diffusé le 24 décembre 2021 sur TF1, Nathan est à la rue après que son père l'ait rejeté. Son avocate Sophie Novak lui promet d'appeler les foyers d'accueil pour essayer de lui trouver une place. Pendant ce temps au commissariat, Nordine offre une enveloppe-cadeau à Martin, qui le sermonne en lui rappelant qu'ils sont collègues, pas potes. Mais quand le commandant ouvre l'enveloppe, il y trouve des résultats ADN troublants : Nordine est son fils.

Chez les Lopez Diallo, Lilian est de retour dans sa famille et leur annonce qu'il est pris au club de foot le FC Sète. Chez les Moreno, on distribue des cadeaux et de la nourriture dans la rue avant de passer à table en famille. Chaque enfant fait un vœu : Jessica aimerait trouver l'amour, Dylan souhaite devenir papa, Betty une grande chanteuse… et Charlie être adoptée par Sylvain et Christelle ! A la table des Roussel, câlins et bonne humeur au programme après tous les derniers événements. Enfin, Mona, privée de Georges à cause de Vanessa, dîne avec Noor, Soraya, Timothée et… son père Victor qui, arrivant en Père Noël, la rend toute fébrile .

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.