"Demain nous appartient : résumé en avance du 29 décembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans l'épisode 1089 de Demain nous appartient du mercredi 29 décembre, le père d'Aurore refait surface. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 28 décembre 2021 à 19h20] Dans l'épisode 1089 de DNA du 29 décembre, Aurore est dévastée par la mort de sa mère. Elle est également touchée d'apprendre qu'elle a prévu de se faire inhumer à Sète pour rester près d'elle. L'émotion est au rendez-vous lorsqu'elle déballe ses affaires avec ses filles. C'est l'occasion d'enfin leur raconter ce qui s'est passé avec sa sœur : en conflit avec ses parents, Zoé a fugué pour ne plus jamais revenir. Aurore est entrée dans la police pour la retrouver, en vain. Elle pense qu'elle a changé d'identité et a démarré une nouvelle vie. Quand son père sonne à sa porte, c'est le choc. Aurore lui ferme la porte au nez.

Ailleurs à Sète, la police continue d'enquêter sur le mystérieux voleur de tableaux. Georges a découvert qu'il n'en est pas à son premier coup, mais seule une silhouette a été aperçue. Selon lui, ce voleur est un vrai fantôme, il ne laisse aucune trace. Alors que Christelle sort du travail, quelqu'un la suit en moto… Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 29 décembre, le cambrioleur frappe chez les Moreno. Christelle le surprend et appelle Sylvain au secours.

De son côté, Jahia présente Jordan à son frère. La rencontre se passe bien et Lilian trouve que sa sœur a l'air amoureuse. Il lui demande si Jordan l'est aussi. Jahia doute car il ne le lui a jamais dit. Dans l'épisode de DNA du 29 décembre, écoutant les conseils d'Angie, Jahia pose un ultimatum à Jordan. Comme cadeau de nouvelle année, elle voudrait qu'il lui dise avant minuit quelque chose qu'il ne lui a jamais dit. Énigmatique, elle ne lui en dit pas plus, laissant Jordan complètement dérouté.

Enfin, toujours dans l'épisode de Demain nous appartient du 29 décembre, Victor vient pointer au commissariat et en profite pour faire comprendre à Georges qu'il n'est pas dupe sur la façon dont Mona a eu son adresse. En sortant, il tombe sur Mona qui souhaite lui parler d'une opportunité professionnelle. Elle lui donne rendez-vous au Spoon s'il veut en savoir plus. Victor n'est pas très emballé à l'idée de devenir le technicien polyvalent du lycée Agnès Varda mais se voit obligé d'accepter de contacter la proviseure. En guise de remerciement, Mona lui demande une bise sur la joue et l'embrasse sur la bouche !

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.