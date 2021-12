"Demain nous appartient : résumé en avance du 3 décembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans l'épisode 1071 de Demain nous appartient du vendredi 3 décembre, Rebecca réussit à faire libérer Raphaëlle avant de prendre la fuite. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 2 décembre 2021 à 19h20] Dans l'épisode 1071 de Demain nous appartient du 3 décembre, Martin ne croit pas à l'alibi de Raphaëlle et la place en garde à vue pour tentative de meurtre. Chez Raphaëlle, Rebecca remonte le moral à ses petites-filles avant de mettre à exécution un plan. Elle se rend à l'hôpital et demande à Xavier de l'accuser elle, afin de faire libérer Raphaëlle. Elle veut que le malheur cesse dans la famille. Un peu plus tard, Xavier fait des faux aveux à Aurore et dénonce Rebecca. Martin veut absolument l'interpeller avant qu'elle ne décolle pour l'Argentine. Sans succès. Rebecca est au port où elle doit embarquer incognito pour l'Espagne. Raphaëlle est venue lui dire au revoir. Mère et fille promettent de se revoir.

En parallèle, toujours dans l'épisode 1071 de DNA, Anna est encore amoureuse de Karim et veut tout faire pour le reconquérir. Elle lui organise un jeu de pistes : au Spoon, Bart remet au policier une carte avec une phrase énigmatique. Karim trouve un premier indice sur un manège, qui l'emmène plus loin, au marché de Noël où il retrouve Anna. Anna explique qu'elle a cherché à le faire repasser par tous les endroits de leur histoire, lui assure que ses sentiments n'ont pas changé et qu'elle est désolée pour tout ce qu'elle lui a fait. Mais Karim ne change pas d'avis. Il trouve que trop de choses ont été abîmées entre eux et que les souvenirs, pour lui, ne sont que des souvenirs. Leur histoire est terminée. Cherchant le réconfort de sa mère, Anna ne désespère pas : elle veut encore essayer de le récupérer.

Toujours à Sète, dans l'épisode 1071 de DNA diffusé vendredi 3 décembre 2021, Christelle Moreno a décidé d'adopter les codes bourgeois et demande à Marianne de les lui enseigner car elle en a marre de passer pour "une plouc". Marianne accepte de lui donner quelques conseils et demande à Renaud de s'occuper de Sylvain. Marianne la met en situation et lui demande de faire semblant d'arriver dans un vernissage de manière distinguée. Marianne tente de la rassurer en lui disant qu'elle va réussir à être une vraie mondaine, avec les codes populaires et les codes bourgeois. Renaud travaille la tenue de Sylvain mais ne cesse de faire des remarques sur ses goûts douteux. Un peu plus tard, quand Charlie rentre chez les Moreno, elle les trouve à table, en train d'appliquer les principes de bonne conduite appris dans l'après-midi. Mais la mascarade ne dure pas : les Moreno craquent et mangent leur sandwich au foie gras avec les doigts en rajoutant du ketchup.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.