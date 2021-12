"Demain nous appartient : résumé en avance du 30 décembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans l'épisode 1090 de Demain nous appartient du jeudi 30 décembre, la mère d'Aurore est enterrée. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 29 décembre 2021 à 19h20] Dans l'épisode 1090 de DNA du 30 décembre, Aurore prépare les obsèques de sa mère. Son père insiste pour faire un discours et s'impose aux funérailles. Aurore le tient pour responsable de la disparition de sa sœur et accepte mal qu'il souhaite faire un discours. Lors de l'enterrement, Aurore est dévastée et soupire lorsque son père évoque le souvenir de sa mère qu'il semble encore considérer comme la femme de sa vie. Soudain, une silhouette se distingue au loin. S'agirait-il de Zoe ?

De son côté, Xavier se remet comme il le peut de son accident. Il n'est pas très emballé par la présence de Sophie Novak. L'avocate le suit à la trace et souhaite évoquer le souvenir de Daniel Meffre, son père. Xavier refuse, il ne souhaite plus parler de lui. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Xavier manque d'avoir un accident et Sophie le sauve in extremis. Elle en profite pour grapiller 10 minutes de son temps pour évoquer celui qu'elle considère comme l'homme de sa vie, mais le procureur refuse. Sophie ne se démonte pas et s'adresse directement à Raphaëlle. La nouvelle venue parvient habilement à obtenir le bureau vacant du cabinet, au grand désespoir de Xavier.

Toujours à Sète, les Moreno sont encore secoués par le vol de leur tableau et Sylvain et Christelle ne sont pas tranquilles. En plus de ça, leurs trois enfants repartent déjà sur Paris. Heureusement, ils peuvent compter sur le soutien de Charlie et Nathan. Ce dernier est fasciné par la technique du voleur. Personne ne l'a entendu entrer et il a retiré la toile avec une dextérité étonnante : clairement, il joue dans la cours des grands. Les deux amis promettent de protéger Christelle et Nathan va veiller personnellement à la défendre si le cambrioleur se représente.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient 1090 diffusé le 30 décembre sur TF1, Sara et Roxane préparent leur mariage et peaufinent les derniers préparatifs. Roxane a géré toute la décoration et est extrêmement tendue. Quand la fleuriste débarque avec deux heures de retard, la policière se montre très agressive. Problème, il ne s'agit pas de la fleuriste, mais de la mère de Sara à qui la compagne de sa fille ne fait pas très bonne impression. Une réflexion sur la déco plus tard et la hache de guerre est officiellement déterrée. Heureusement, Roxane met ses compétences professionnelles au service de sa belle-mère et l'aide à retrouver un bijou précieux perdu. Leur relation va-t-elle prendre un nouveau départ ?



DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.