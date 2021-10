"Demain nous appartient : Roxane introuvable, spoilers du mardi 12 octobre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1033 de Demain nous appartient du mardi 12 octobre, La police met tout en œuvre pour retrouver Roxane. Résumé et spoilers.

Sommaire Diffusion

Replay

Streaming

Acteurs

[Mis à jour le 11 octobre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers des épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 11 octobre 2021 sur TF1. Dans l'épisode du 11 octobre, Roxane est introuvable et Sara est paniquée. Elle révèle à Martin que Roxane, Victoire et elle ont mené une enquête parallèle et que tout les mène vers Dimitri. La police arrête Dimitri et fouille son domicile, mais ne trouve pas de traces de la disparue même si certains éléments -comme son goût pour les brunes aux yeux bleus- jouent en sa défaveur. Victoire se rend également à son domicile mais ne reconnaît pas les lieux. La jeune femme avoue à Sara qu'elle pense que Roxane est emprisonnée ailleurs.

Toujours à Sète, le Spoon connaît un développement commercial pour le moins inattendu. Séduite par le spectacle très hot de Julien, Louise a l'idée d'organiser des Strip-teases lors de soirées afterwok. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Bart est jaloux mais sa compagne ne se laisse pas démonter et convainc le strip-teaser amateur de revenir mettre l'ambiance. Alors que Julien se déhanche dans son uniforme de policier, Karim et Martin font irruption au Spoon… Et sont très surpris de reconnaître leur collègue. Karim prend la chose à la légère, mais Martin est furieux.

Au même moment au lycée Agnès Varda, Angie ne décolère pas face au programme de Français de l'année. Elle déplore le manque de diversité des auteurs cités. François Lehaut propose aux élèves de faire un exposé sur l'auteur de leur choix, même s'il n'est pas au programme. Angie trouve l'initiative insuffisante et perturbe la classe au point de recevoir 10 heures de colle. La situation s'envenime et la lycéenne prend les élèves à partie dans la cour de récréation. Dans l'épisode 1033 de Demain nous appartient diffusé le 12 octobre sur TF1, Jordan l'insulte ouvertement et reçoit une claque de Jahia.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.