"Demain nous appartient : Sacha a-t-il une fille cachée ? Spoilers du 29 avril 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 915 de Demain nous appartient du 29 avril 2021, Tristan découvre Sacha en présence d'une jeune fille... Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 28 avril 2021 à 19h34] Cet article contient des spoilers sur le prochain épisode de Demain nous appartient diffusé demain, jeudi. Dans l'épisode 915 de Demain nous appartient, diffusé le 29 avril 2021 sur TF1, Sacha demande une nouvelle fois à Tristan de mentir à Clémentine pour justifier ses absences. Tristan est mal à l'aise avec cette idée et le soupçonne d'avoir une liaison. Plus tard, Alex avoue à Tristan au détour d'une conversation qu'il a prêté une importante somme d'argent à Sacha, ce qui ne va pas rassurer son frère.

Au même moment, Sacha confirme à Solenne qu'il a réservé le vol pour partir à Boston mais également leur logement. Il tente de trouver du temps pour sa famille et passe des moments privilégiés avec Clémentine. Plus tard, Tristan avoue cependant à son frère qu'il n'apprécie pas de mentir à Clémentine. Il essaie de savoir ce que Sacha manigance, mais ce dernier refuse de lui parler de Vinciane. Plus tard, Tristan décide de surveiller Sacha pour découvrir ce qu'il lui cache. Il découvre son frère en présence d'une jeune fille, avec qui il se montre très complice. Peut-elle être sa fille cachée ?

Samuel et Hadrien arrêtés

Dans l'épisode de Demain nous appartient du 29 avril 2021, Alma retrouve Hadrien endormi après une soirée avec Samuel. Sa mère le réprimande et le pousse à s'investir davantage à son avenir, Hadrien lui assure qu'il a un entretien d'embauche dans l'après-midi. Au même moment, William met en garde Samuel sur ses relations avec Hadrien. Après son entretien d'embauche, Hadrien retrouve Samuel et lui avoue que le poste ne l'intéressait pas. Le jeune homme, qui ne pense qu'à s'amuser, propose à Samuel une nouvelle soirée, avant de le provoquer sur leur différence d'âge. Piqué, le médecin décide de lui prouver qu'il est encore jeune dans sa tête et décide de voler un bateau dans le port de Sète et de partir en virée en mer avec son nouvel ami. Ils se font toutefois arrêter par la police, mais sortent rapidement grâce à l'intervention d'Aurore.

Les Daunier vont déménager

Également dans le prochain épisode de Demain nous appartient demain, Sofia est contrariée suite à sa rupture avec Arthur. Elle avoue sa culpabilité à son père, qui essaie de la réconforter. De son côté, Arthur souffre aussi et s'inquiète de ne pas réussir à rester ami avec elle. Aurore est toujours traumatisée depuis que leur maison a été squattée par Quentin et ses complices, et craque définitivement lorsqu'elle retrouve une douille dans son salon. Elle propose à son mari de déménager. Les Daunier cherchent immédiatement une nouvelle maison, avant de confier leurs projets à leurs filles. Manon est partante, tandis que Sofia émet des réserves, avant d'accepter.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.