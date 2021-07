"Demain nous appartient : Sacha avoue les meurtres, spoilers du 13 juillet 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 968 de Demain nous appartient du mardi 13 juillet, les policiers stoppe la cavale de Sacha et cherchent à lui faire avouer ses meurtres. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 12 juillet 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode de Demain nous appartient diffusé le mardi 13 juillet 2021 sur TF1. Dans l'épisode 968 de DNA, après son interpellation musclée, Sacha est interrogé pendant 5 heures par les policiers, sans succès : le meurtrier clame toujours son innocence. Son avocate le met en garde : il risque la perpétuité s'il s'entête à plaider non-coupable. Sa famille ne comprend pas non plus son refus d'affronter la vérité. Océane et Ben proposent alors à Martin d'aller lui parler, Gaspard et Juliette n'en ayant pas le courage. Océane se montre la plus pugnace et réclame une explication à son père, finissant par le faire craquer : les yeux dans les yeux, il avoue avoir commis les trois meurtres. Juliette arrive au Spoon pour prévenir Tristan. Olivier et Garance sont là aussi. Elle propose qu'ils se portent tous ensemble partie civile.

Toujours dans le prochain épisode de Demain nous appartient diffusé le mardi 13 juillet 2021, sous l'air ébahi de Chloé, Camille et Maud vident le frigo, prétextant un pique-nique sur la plage alors qu'elles ont rendez-vous à la maison abandonnée. Sur place, Arthur, Noor, Souleymane et Mathilde sont là aussi. Alors que la bande d'ados profite de la piscine, un camion se gare devant la maison. Un homme rentre dans le jardin avec une caisse et les ados ont tout juste le temps de se cacher. Un bruit bizarre se fait entendre à l'intérieur de la maison. Un peu plus tard sur la terrasse de La Paillotte, Camille, Arthur et Souleymane décident d'y retourner pour élucider cette histoire de bruits.

Enfin, dans l'épisode du mardi 13 juillet 2021 de DNA, Manon et Dorian sont chez leurs grands-parents quand Brigitte est prise d'un malaise. Pendant ce temps à l'hôpital, Marianne raconte à William, étonné, tout le bien que Bénédicte pense de son frère quand ce dernier reçoit un appel de Manon le prévenant du malaise de sa mère. Arrivé sur place, William ausculte sa mère tout en ayant des mots avec sa sœur qui a pris l'initiative de la soigner avec des plantes. Devant sa crise de tachycardie, il lui demande de passer faire des examens à l'hôpital, ce que la malade ne considère pas comme indispensable. Dans la voiture, de retour chez lui, William raconte l'épisode à Aurore, au téléphone. Tout d'un coup, la voiture devant lui a un accident : c'est Chloé, qui est en vie mais semble blessée. William aperçoit prêt du véhicule un fantôme blanc qui s'éloigne...

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.