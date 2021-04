"Demain nous appartient : Sacha menacé, spoilers du 27 avril 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 913 de Demain nous appartient du 27 avril 2021, une femme menace Sacha de révéler son secret, tandis qu'Aurore traque Roxane. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 26 avril 2021 à 19h34] Cet article contient des spoilers sur les épisodes de Demain nous appartient diffusé demain, mardi. Dans l'épisode 913 de Demain nous appartient diffusé le mardi 27 avril 2021 sur TF1, Clémentine est persuadée que Sacha la trompe. Elle pense même avoir découvert l'identité de sa maîtresse en la personne de Lisa Berthelot, l'une des clientes de Sacha qui s'est cassée le poignet durant une séance de sport. Clémentine confronte Sacha, qui dément, puis Lisa Berthelot, les accusant de mentir puisqu'elle ne porte pas d'attelles au poignet lorsqu'elle court. Cette dernière lui explique qu'elle l'enlève lors de ses séances de sport.

Clémentine regrette de ne pas avoir fait confiance à Sacha, mais Flore la met en garde et soupçonne tout de même Sacha d'avoir une liaison avec une autre femme. De son côté, Solenne cherche des appartements à louer à Boston, où elle doit être opérée dans quelques mois. Bien qu'il émet des réserves sur l'argent en leur possession, Sacha lui promet de réserver. Inquiet sur sa situation financière, il demande de l'aide à Alex, qui accepte de lui prêter de l'argent. Dans la soirée, Sacha retrouve une femme, qui lui demande de le rembourser 20 000 euros. Cette dernière le menace de révéler son "secret" à sa famille s'il ne paie pas sa dette.

Aurore sur les traces de Roxane

Dans l'épisode de Demain nous appartient la semaine du 27 avril 2021, Aurore retrouve la trace de David Doumergue, qui est atteint de la maladie de Krohn. Elle espère retrouver Aurélie Doumergue, alias Roxane, en prolongeant l'hospitalisation de son frère pour la piéger. Inquiète pour la santé de son frère dont elle n'a plus de nouvelles, Roxane décide de se rendre à l'hôpital pour le voir, malgré l'inquiétude de Sara. Cette dernière découvre qu'Aurore a tendu un piège à Roxane et la prévient. Elle arrive à s'enfuir sans alerter Aurore. Karim découvre que Sara et Roxane lui ont menti sur le retour de David, et leur demande d'arrêter leur plan. Malgré son échec, Aurore possède une nouvelle piste pour retrouver Aurélie Doumergue grâce à une image de vidéosurveillance, mais on ne voit pas le visage de Roxane sur ces images.

Jules rompt avec Charlie

Également dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Jules quitte la villa louée pour les révisions après avoir découvert que Charlie et Gabriel ont eu une aventure. Charlie tente de lui expliquer les raisons de cet écart, mais Jules refuse d'accepter ses excuses. Plus tard, Gabriel tente de réconforter Charlie et lui propose son aide. De son côté, Jules révèle à Martin qu'il a rompu avec sa petite amie.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.