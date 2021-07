"Demain nous appartient : Sacha tente de tuer ses enfants, spoilers du 8 juillet 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 965 de Demain nous appartient du jeudi 8 juillet, alors que Sacha commence à creuser une tombe pour ses enfants, Labadie le dénonce, laissant enfin la possibilité à la police d'arrêter le tueur.

[Mis à jour le 07 juillet 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode de Demain nous appartient diffusé le jeudi 8 juillet 2021 sur TF1. Dans l'épisode 965 de DNA, Sacha administre une importante dose de somnifères à Océane, Ben et Gaspard à leur insu. Pendant ce temps, Cédric Labadie se réveille et finit par lâcher le morceau à Karim : c'est bien Sacha Girard qui lui a vendu les bijoux. Sans perdre de temps, la police fait irruption chez le meurtrier et trouve la maison vide. Sacha les observe depuis le jardin, mais il se fait repérer par Karim qui part à sa poursuite. Malheureusement, le meurtrier lui échappe. De son côté, Martin découvre les trois ados inconscients et appelle les secours. Après avoir trouvé un flacon d'antigel et des seringues, les agents comprennent que Sacha avait l'intention de les tuer. Ils s'inquiètent également de la disparition de Juliette, toujours enfermée et ligotée dans la cachette de Sacha.

Toujours dans le prochain épisode de Demain nous appartient diffusé le jeudi 8 juillet, Camille se fait draguer par Nathan à La Paillotte, le jeune homme lui offre des cocktails et commande à manger mais, encore une fois, il ne peut pas payer l'addition car il a oublié son portefeuille. Hadrien accepte de lui faire une ardoise à condition qu'il repasse avant la fermeture pour payer. Celui-ci revient et paye même des intérêts pour le retard. Par la suite, Charlie ne trouve plus son portefeuille et pense que c'est Nathan qui le lui a volé.

Enfin, dans l'épisode du jeudi 8 juillet de DNA, Timothée a des doutes concernant le plan de Victor pour s'évader de prison et s'inquiète à propos des effets du médicament sur son père. L'autre problème, c'est qu'il ne pourra l'obtenir qu'avec une ordonnance et il ne se sent pas capable de mentir à la pharmacienne. C'est pour cela qu'il révèle à Manon le projet de Victor et lui demande de se procurer le médicament à sa place, mais elle refuse. Timothée est tellement terrifié à l'idée de se retrouver seul qu'il demande à Lou de rester à Sète, il s'emporte violemment contre elle et fait une crise.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.