"Demain nous appartient : Ulysse est mort, spoilers du mardi 24 août 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 998 de Demain nous appartient du mardi 24 août, Ulysse succombe à sa blessure par balle. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 23 août 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 998 de Demain nous appartient diffusé le mardi 24 août 2021 sur TF1. Dans l'épisode 998 de DNA du mardi 24 août, Ulysse est à l'hôpital, et même si son état n'est pas très stable, il faut tenter de l'opérer pour lui retirer la balle. Heureusement, l'opération se passe bien et on annonce à Amanda qu'il devrait s'en sortir. À son réveil, Ulysse lui dit qu'il aimerait passer plus de temps avec elle, construire quelque chose et avoir des enfants. Soudain, les appareils s'affolent. Il fait un arrêt cardiaque. Sous le regard paniqué d'Amanda, Marianne tente de le réanimer… mais il n'y a plus rien à faire : Ulysse est mort.

Pendant ce temps, la police avance dans son enquête et découvre qu'Anthony et Ophélie sont frère et sœur. Ils ont grandi en foyer et leur père, mort en prison il y a quelques mois, était suspecté de plusieurs braquages. Il a volé 2 millions d'euros qui n'ont jamais été retrouvés. Dans l'épisode de Demain nous appartient du 24 août, la police comprend qu'Ophélie et Anthony cherchent le butin de leur père.

Toujours dans le prochain épisode de DNA diffusé le mardi 24 août, Sandrine annonce à Victoire qu'elle va partir vivre en Guadeloupe car Morgane a besoin de se reconstruire ailleurs. Victoire pense que ça ne changera rien à son état et en veut énormément à sa mère de la laisser. Sandrine se sent mal, elle a l'impression d'avoir trahi sa fille, mais elle est contente de partir, ce qui la fait culpabiliser encore plus. Grâce à l'intervention d'Arthur, Victoire fait finalement la paix avec sa mère.

Sur la plage, Audrey fait des manucures, mais ses enfants n'aiment pas voir leur mère travailler en plein soleil pour des clients qui, selon eux, ne la respectent pas. Toujours aussi optimiste, Audrey est bien décidée à continuer afin de se créer une clientèle et peut-être ouvrir sa propre affaire. À la Paillote, Jack confie ses inquiétudes à Hadrien qui le rassure et lui propose de lui montrer ses spots préférés de Sète. Dans l'épisode de DNA du 24 août, Sofia a une idée pour aider Audrey : aménager un petit coin de manucure dans la Paillote.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.