"Demain nous appartient : un ado meurt au lycée, spoilers du vendredi 3 septembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1006 de Demain nous appartient du vendredi 3 septembre, fin du suspense ce soir avec le décès tragique d'un élève. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 2 septembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1006 de Demain nous appartient diffusé le vendredi 3 septembre 2021 sur TF1. Dans une nouvelle vision floue, on voit Georges découvrir le corps d'une personne qu'il juge trop jeune pour mourir… Puis on remonte le temps de quelques heures où, à la table du petit-déjeuner, Mathilde refuse d'aller au lycée jusqu'à ce que sa mère la motive. A l'hôpital, Garance raconte la gifle à Victoire et souhaite la mort de Clément. Dans la cour du lycée, l'événement de la veille est sur toutes les lèvres et Lizzie se montre positive quand arrive Mathilde. Jusqu'alors isolé dans la cour, Clément se lève et accuse Jordan de lui avoir volé son scooter. Ils en viennent aux mains. Après les avoir séparés, Lizzie retrouve Mathilde dans les toilettes et raconte que son frère, lorsqu'ils habitaient Saint-Denis, a échappé à la prison. Après avoir croisé Bart aux abords du lycée, Chloé reçoit la mère de Clément, incapable d'entendre parler des scarifications de son fils… quand un cri retentit dans le hall. Les deux femmes accourent : Clément gît dans une mare de sang au pied de l'escalier.

Au mas, dans l'épisode de DNA du 2 septembre, Flore fait la surprise à Alex de l'inviter ce week-end dans un hôtel-spa mais l'ostréiculteur décline sous prétexte d'être débordé de boulot. Face à Judith qui entend son mensonge, son père lui assure que tout va bien avec Flore mais qu'il veut juste rester au calme. De son côté, Xavier dit au revoir à son ex qui compte peut-être s'installer à Sète prochainement. De quoi alimenter la conversation entre Chloé et sa mère, venue lui rendre visite pour l'anniversaire de Céleste. Alex arrive avec son cadeau, puis glisse à Chloé qu'il n'arrête pas de penser à elle. Mais son ex l'arrête et parle d'un moment d'égarement. Quand il revient au mas, Alex accepte finalement de partir en week-end avec Flore.

Enfin, dans l'épisode de DNA du 2 septembre, Mona a changé de langage et de look : jean large et sweet à capuche orange. Georges déchante quand Victoire suggère qu'elle a peut-être un mec. Au lycée, pas facile de trouver sa place, face à Nathan qui veut lancer une pétition pour la virer. De retour à la maison, Mona surprend son fils et sa belle-fille en train de fouiller dans ses affaires pour comprendre ce qu'il se passe. Victoire pense a une liaison avec un jeune mais Mona dément et leur apprend la vérité sur sa rentrée en Terminale. Le couple est super fier d'elle.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.