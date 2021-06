"Demain nous appartient : un nouveau meurtre à Sète ? Les spoilers du 8 juin 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Alors que l'étau se resserre autour de Louise, son mari Gary est victime d'un mauvais geste qui pourrait très bien le laisser pour mort. Résumé et spoilers de l'épisode du 8 juin.

[Mis à jour le 7 juin 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 943 de Demain nous appartient diffusés le 8 juin 2021 sur TF1. Bart a enfin retrouvé Louise, Mathilde et Aurélien mais cela ne veut pas dire que son couple est tiré d'affaires, loin de là. En effet, malgré ses explications complètes au sujet de Gary, son mari ex-dealer et toxicomane, Louise compte toujours quitter la France métropolitaine pour la Guadeloupe. Bart tente cependant de lui faire comprendre que ces actions sont susceptibles d'être poursuivies car il s'agit là d'un enlèvement d'enfants, d'autant que Gary a la garde partagée de Mathilde et Aurélien, qui ne l'ont jamais rencontré. L'ancien dealer demande l'aide de Karim au commissariat de Sète : il lui explique la situation avant de déposer plainte. Il faut cependant que la police la retrouve : Martin Constant organise une enquête pour disparition inquiétante. A la fin de l'épisode, Gary retrouve la trace de Louise et entre dans son appartement loué. Les deux ex-amants s'empoignent, Bart tentent de les séparer mais c'est Aurélien qui agit le premier : il frappe son père avec une bouteille en verre derrière le crâne. Gary s'effondre, une flaque de sang se répandant autour de sa tête. Aurélien a-t-il tué son père ? Réponse demain dans Demain nous appartient...

Toujours dans l'épisode 943 de Demain nous appartient du 8 juin 2021, Sacha présente à Juliette son plan pour faire emménager toute la famille recomposée à Frontignan. Rappelons que Garance a donné une semaine à Sacha pour quitter l'appartement de sa mère. C'est précisément cette excuse qu'il compte utiliser pour emmener Ben et Solenne vivre avec Juliette, Océane et Gaspard. Mais Ben et Océane ne l'entendent toujours pas cette oreille et refusent d'entendre les argument de leur père. Celui-ci s'emporte une nouvelle fois et leur impose cette solution : sa décision est irrévocable.

Ce nouvel épisode de DNA est aussi l'occasion de poursuivre l'intrigue autour du départ de Lou à Marseille, ce qui est loin d'attirer la sympathie de Victor, Karim et Timothée. En effet, les deux hommes préféreraient que l'avocate ne déménage pas tandis que l'adolescente autiste est terrifié par ce futur changement. Lou lui propose d'embaucher une aide à domicile qui viendrait le soutenir chaque jour et l'aider dans les diverses tâches ménagères. Une solution qui semble plaire au jeune homme. Karim, cependant, a l'intention de se battre pour éviter que sa fille Nina ne parte loin de lui : il enclenche la procédure de demande de garde exclusive. La guerre est déclarée entre Lou et Karim !

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.