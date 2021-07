"Demain nous appartient : un trafic d'animaux découvert, spoilers du 21 juillet 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 974 de Demain nous appartient du mercredi 21 juillet 2021, Souleymane et Camille trouvent un perroquet et des serpents dans un hangar. Résumé et spoilers.

[Mise à jour le 20 juillet 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient du 21 juillet 2021 sur TF1. Dans l'épisode 974 de Demain nous appartient, au commissariat, Patrick avoue connaître Magalie Kermadec mais assure ne pas l'avoir vue depuis plusieurs années. Sur la zone de l'accident, aucune carte à jouer n'a été retrouvée, ce qui fait douter la police de la version de Dorian. C'est en récupérant son véhicule que Régis se voit remettre une nouvelle carte trouvée sous le capot par le garagiste. Au commissariat, Aurore interroge son beau-père : il ne connaît ni Patrick ni Magalie Kermadec. La policière se demande qui peut en vouloir à sa famille. A l'hôpital, William confie à ses parents qu'il perçoit une odeur fantôme de brûlé depuis hier, après avoir vu ses photos de famille partir en fumée. Il insiste pour savoir si, enfant, il n'aurait pas eu un traumatisme lié à un incendie ou un accident. Brigitte semble toujours lui cacher la vérité.

En parallèle, dans cet épisode de Demain nous appartient du mercredi 21 juillet, Tristan est importuné au téléphone au sujet de son frère, mais le restaurateur préfère se concentrer sur la rééducation de sa nièce Solène. Totalement démotivée, elle arrive à l'hôpital pour sa première séance et c'est Garance qui la prend en charge. Solène lui dit combien elle aimait Clémentine et sait tout ce qu'elle lui doit. L'ado a rendez-vous pour une séance d'ostéopathie avec Bénédicte, qui la met en confiance. Au Spoon, Océane interrompt un homme qui prend des photos d'elle et ses frères. Ben en vient aux mains et sa violence lui faire peur.

Dans l'épisode 974 de Demain nous appartient du 21 juillet sur TF1, Dorian vient de voir un singe se promener sur le port. Étienne pense à un trafic d'animaux sauvages. Au Spoon, Camille, Souleymane et Arthur hésitent à retourner à la maison abandonnée. Arthur se désolidarise du plan, tout comme Noor et Mathilde. Seuls Souleymane et Camille décident de s'y rendre à nouveau. Sur place, alors qu'ils essaient d'escalader la clôture, une camionnette avec les hommes suspects arrive. Ils font alors semblant d'être en couple pour pouvoir les observer. Puis ils rentrent dans la propriété et découvrent dans un hangar des cages avec un perroquet et des serpents. Ils comprennent qu'il s'agit d'un trafic d'animaux sauvages et réfléchissent à un plan pour le dénoncer.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.