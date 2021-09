"Demain nous appartient : Victoire en proie à des hallucinations, spoilers du 30 septembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1025 de Demain nous appartient du jeudi 30 septembre, Victoire doit faire face à des visions très stressantes. Résumé et spoilers.

Sommaire Diffusion

Replay

Streaming

Acteurs

[Mis à jour le 29 septembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1025 de Demain nous appartient diffusé le jeudi 30 septembre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de Demain nous appartient du 30 septembre, Sandrine et Georges sont au chevet de Victoire et attendent son réveil, pendant que William leur donne des nouvelles rassurantes tout en restant prudent. Quand elle ouvre enfin les yeux, Victoire a une hallucination et voit un homme au bout de son lit. La médecin est terrorisé et Georges tente de la rassurer sans comprendre ce qui arrive à sa compagne. Pour William, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, Victoire est peut-être dans un léger choc post-traumatique, amplifié par les anesthésiants. Quand Samuel la retrouve prostrée à côté de son lit, William se met à douter du bon déroulé de l'opération. Renaud le rassure sur ce point : il a fait un excellent travail. En pleine nuit, de nouveau réveillée, Victoire voit encore le même homme et appelle au secours. Marianne lui fait comprendre qu'elles ne sont que deux dans la pièce.

Au lycée Agnès Varda, dans l'épisode de DNA du 30 septembre, Maud est toujours sous le charme de Jack avec qui elle parle littérature dans la cour. Jack a lu Premier amour de Tourgueniev et l'encourage à le lire aussi. En classe, le prof de français interroge Maud qui n'arrive pas à répondre, jusqu'à ce que Jack lui souffle la bonne réponse. Après le cours, les deux ados débriefent des questions inopinées du prof et se trouvent un point commun : leur timidité. Au Spoon, Maud retrouve Camille après avoir acheté Premier amour et confie à sa sœur qu'elle a flashé sur Jack.

Ailleurs à Sète, dans l'épisode de DNA du 30 septembre, Chloé retrouve dans son jardin Alex et Céleste, qui se remet doucement de sa varicelle. Camille passe récupérer des affaires pour son père, toujours tenu à l'écart pour ne pas attraper le virus. Puis l'ado rejoint sa mère et évoque la situation avec le retour provisoire d'Alex chez Chloé. Au Spoon, Flore se plaint à Bart de sa sensation d'être de moins en moins aimée par Alex. Même si elle sait qu'il est préoccupé par Céleste, Flore sent une distance s'installer avec son compagnon. Chez Chloé, les deux exs sont en admiration devant leur petite fille et planifient de passer la soirée ensemble… jusqu'à ce que Flore débarque et propose à Alex un dîner qu'il ne peut refuser. De son côté, Raphaëlle rend visite à Xavier dans sa chambre d'hôtel et lui propose qu'ils passent la soirée ensemble.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.