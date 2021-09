"Demain nous appartient : Victoire terrorise ses proches, spoilers de la semaine du 27 septembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans les épisodes de Demain nous appartient de la semaine du 27 septembre, Victoire se comporte de façon inquiétante. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 24 septembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers des épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 27 septembre 2021 sur TF1. Dans le dernier épisode de Demain nous appartient, Victoire était victime d'un infarctus. Cette semaine dans DNA, Victoire est toujours très mal en point et Georges s'apprête à lui faire ses adieux. William et Mona refusent de baisser les bras. À raison, puisque la médecin s'en sort. Mais à quel prix ? À son réveil, Victoire est différente et se comporte étrangement, au point d'effrayer son conjoint et ses collègues. Serait-elle liée aux phénomènes étranges dont sont témoins les soignants de l'hôpital Saint Clair ?

De son côté, Maud est amoureuse de Jack. Elle ignore que Jack préfère Hadrien et la fille de Xavier rêve à une belle romance avec son camarade. En vain, le jeune homme ne semble pas la remarquer. Cette semaine dans Demain nous appartient, la lycéenne est prête à tout pour draguer son crush, même si elle est très inexpérimentée et n'a jamais été confrontée à ce genre de situation. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de sa mère à qui elle demande des conseils. Raphaëlle n'hésite pas à lui apprendre les bases de la séduction.

De retour au mas, rien ne va plus entre Alex et Flore. La femme d'affaires nourrit des doutes quant à sa relation avec son compagnon. Et elle n'est pas la seule puisque la situation est plus ambiguë que jamais entre Chloé et Alex qui avaient déjà échangé un baiser quelques semaines auparavant. Toujours cette semaine dans Demain nous appartient, la maladie de Céleste rapproche les deux exs qui ne peuvent plus ignorer leur belle complicité. Les anciens amoureux pourraient bien décider de se remettre ensemble une bonne fois pour toutes.

Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 27 septembre sur TF1, Hadrien est sous le choc en apprenant qu'il est né d'un père inconnu. Toutes ces années, Alma a caché la vérité à son fils et le secret révélé bouleverse la famille entière. Comme à son habitude, le jeune barman ne se démonte pas et décide de tout faire pour retrouver son géniteur, quitte à compromettre ses plans de voyage à Goa. Hadrien ignore encore que cette quête familiale n'est pas le seul événement qu'il devra affronter cette semaine. En effet, Jack s'apprête à lui faire une déclaration et le fils d'Alma va devoir faire un choix qui pourrait définitivement mettre un terme à sa relation avec Sofia.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.