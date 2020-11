Eurovision junior : qui est Valentina, la représentante de la France ?

EUROVISION JUNIOR 2020 - Valentina des Kids United représente la France à l'Eurovision Junior 2020 en reprenant sa chanson "J'imagine". Son portrait.

[Mis à jour le 29 novembre 2020 à 16h00] Âgée d'à peine 11 ans, Valentina a déjà un joli parcours derrière elle. Membre des Kids United Nouvelle Génération, elle est ce dimanche 29 novembre 2020 la représentante de la France à l'Eurovision Junior 2020, déclinaison pour les 9-14 ans du concours de chanson international. La collégienne chantera face à onze candidats venus des quatre coins de l'Europe son titre, "J'imagine", dont le clip a déjà été vu plus de deux millions de fois sur Youtube. Mais en raison de la situation sanitaire, Valentina ne sera pas présente à Varsovie et participera depuis Paris aux côtés de Stéphane Bern et Carla, qui animeront l'émission à partir de 17h sur France 2.

Originaire de Rennes, Valentina a été découverte en France dès l'âge de 7 ans : elle fait alors sa première télévision en participant à la saison 4 de The Voice Kids. Si elle n'a pas été retenue à l'issue des auditions à l'aveugle, elle rejoint le groupe Kids United Nouvelle génération en 2018 : "J'ai finalement eu ma petite revanche sur The Voice", commente la jeune fille auprès du site Actu. Le groupe doit débuter une tournée en 2021. Si elle espère plus tard faire carrière dans la chanson, l'adolescente actuellement au collège, envisage également de suivre des études de médecine.

Comment voter pour Carla à l'Eurovision Junior ?

Il est possible de voter pour Carla sur le site junioreurovision.tv, jusqu'au début de l'Eurovision Junior, puis durant un laps de temps de 15 minutes une fois que tous les candidats auront interprété leur chanson. Et autant dire que le vote du public est primordial, puisqu'il compte pour la moitié des votes, l'autre moitié étant les voix d'un jury réuni pour l'occasion.

