DRAG RACE. Le concours de drag-queens revient très bientôt sur France 2 et France Télévision. Découvrez la date de la saison 2 de "Drag Race France".

Le concours Drag Race France, adaptation française de l'émission de téléréalité américaine RuPaul's Drag Race, revient très vite pour une nouvelle salve d'épisodes. La saison 2 est à découvrir tous les vendredis à partir du 30 juin 2023. L'épisode est d'abord disponible en streaming à 18h00 sur France.TV Slash, avant d'être diffusé sur France 2 à 22h40.

Onze candidates participent à Drag Race France saison 2. Parmi elles, on retrouve notamment Cookie Kunty, qui est notamment apparue au cinéma dans le film Trois nuits par semaine, ou Piche, qui avait participé au Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier en 2018. Laquelle succèdera à Paloma, gagnante de la première saison ? Réponse dans quelques semaines. En attendant, vous pouvez découvrir les candidates de la saison 2 ci-dessous.

Drag Race France est une émission de téléréalité lancée en 2022 sur France 2. Il s'agit d'un concours de drag queens, présenté par Nicky Doll aux côtés de Daphné Bürki et Kiddy Smile, qui propose différents défis aux candidates sur plusieurs performances, avant qu'elles ne soient jugées et éventuellement éliminées selon leurs prestations. La première saison avait été un succès d'audiences, puisqu'elle avait été vue plus de 2,6 millions de fois sur le site france.tv slash, devenant le troisième programme le plus vu de l'année. L'intégralité de la saison, diffusée en seconde partie de soirée sur France 2, avait quant à elle été suivie par plus de 7 millions de téléspectateurs.