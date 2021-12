EUROVISION JUNIOR 2021. Le concours de l'Eurovision 2021 s'est tenu ce dimanche 19 décembre 2021 à La Seine musicale à Paris. Découvrez le classement final de l'événement.

[Mis à jour le 20 décembre 2021 à 9h34] Après la victoire de Valentina l'an dernier, tous les espoirs étaient permis pour un doubler historique pour la France lors de l'Eurovision 2021. Avec sa chanson "Tic Tac", Enzo pouvait en tout cas croire en ses chances. Avec 224 points reçus de la part des votants, c'est la candidate de l'Arménie, Maléna, qui s'est imposée en tant que grande gagnante de l'Eurovision 2021. A sa suite, la candidate polonaise, Sara James, termine deuxième avec 218 points tandis qu'Enzo, le représentant de la France, arrive troisième avec un total de 187 points. Découvrez le classement complet plus bas dans cet article.

Une très belle performance pour le jeune français qui se souviendra longtemps de son passage sur la Seine musicale. "C'était incroyable, je ne l'oublierai jamais" a-t-il déclaré auprès de Télé 7 Jours. On notera qu'Enzo avait recueilli la majorité des suffrages de la part du jury de professionnel. C'est le vote du public qui a permis à Maléna et Sara James de le dépasser. Cependant, Enzo retient ce constat comme une victoire en soi. "J'étais très stressé. C'était super de voir que le jury professionnel m'a placé à la première place. Dans mon cœur je sais que j'ai gagné." Quoi qu'il en soit, Enzo n'a pas à rougir de sa performance à l'Eurovision Junior 2021. "J'étais très fier de représenter la France".

"Tic Tac", la chanson d'Enzo pour la France à l'Eurovision Junior 2021

Âgé de 13 ans, Enzo est né dans les Yvelines en 2008. Son père étant pilote d'avion, il a grandi dans plusieurs endroits du monde : Macao, Hong-Kong, et bien évidemment la France. Le candidat de l'Eurovision Junior est également fan de football et de tennis, mais c'est sa passion pour le chant qui a pris le dessus depuis sa plus tendre enfance. Lors du concours de l'Eurovision Junior 2021, il a interprété une chanson intitulée Tic Tac. Vous pouvez l'écouter ci-dessous.

