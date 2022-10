EUROVISION JUNIOR 2022. Cette année, c'est le jeune Lissandro - ancien candidat de The Voice Kids - qui représentera les espoirs français au concours de l'Eurovision Junior. A quelle date et où se déroulera la compétition ? On fait le point.

[Mis à jour le 28 octobre 2022 à 9h44] A l'approche du concours de l'Eurovision Junior 2022, la délégation française et France Télévisions ont annoncé l'identité du chanteur français au concours européen. Il s'agit de Lissandro, jeune chanteur de 13 ans. Si son prénom et son visage vous dit quelque chose, rassurez-vous, c'est tout à fait normal car Lissandro a été révélé dans l'émission The Voice Kids en 2020 et s'est qualifié jusqu'en finale ! Aujourd'hui, il se lance un nouveau défi en acceptant de participer à l'Eurovision Junior 2022. Et après la victoire de Valentina en 2020 et une 3e place pour Enzo en 2021, on peut s'imaginer qu'une certaine pression pèse sur ses épaules pour faire aussi bien voire mieux !

L'Eurovision Junior 2022 se tient en Arménie cette année après la victoire de la jeune Maléna Fox l'an dernier. C'est donc en direct d'Erevan que l'on entendra chanter Lissandro le 11 décembre prochain à partir de 16 heures sur France 2. Il entonnera le titre "Oh Maman !" révélé en même temps que l'annonce de sa participation au concours européen (nous vous proposons d'écouter la chanson ci-dessous). "Quelle fierté d'intégrer la merveilleuse famille de l'Eurovision. Je donnerai mon maximum pour faire briller les couleurs de la France" a affirmé Lissandro le jour de l'annonce de sa participation à l'Eurovision Junior.

"Oh Maman !", la chanson de Lissandro pour la France à l'Eurovision Junior

C'est avec le titre "Oh Maman !" que Lissandro souhaite porter la France vers les sommets du classement de l'Eurovision Junior 2022. La chanson, qui s'accorde parfaitement avec l'univers pop-rock du jeune chanteur, a été dévoilée en même temps que sa participation au concours, fin octobre 2022. Nous vous proposons de l'écouter ci-dessous. "Avec sa chanson 'Oh maman !', Lissandro débarque avec son univers pop et rock à la fois, un mélange délicieux entre Bruno Mars et Elvis qui va faire 'groover' l'Europe !" promet Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française à l'Eurovision et directrice des variétés, jeux et divertissement chez France Télévisions.

Le classement de la dernière édition de l'Eurovision Junior

Le classement de l'Eurovision Junior 2022 n'est pas encore connu. Nous vous proposons donc de retrouver le palmarès de la compétition de l'an dernier. Après la victoire de Valentina l'an dernier, tous les espoirs étaient permis pour un doubler historique pour la France lors de l'Eurovision 2021. Avec sa chanson "Tic Tac", Enzo pouvait en tout cas croire en ses chances. Avec 224 points reçus de la part des votants, c'est la candidate de l'Arménie, Maléna, qui s'est imposée en tant que grande gagnante de l'Eurovision 2021. A sa suite, la candidate polonaise, Sara James, termine deuxième avec 218 points tandis qu'Enzo, le représentant de la France, arrive troisième avec un total de 187 points.

On notera qu'Enzo avait recueilli la majorité des suffrages de la part du jury de professionnel. C'est le vote du public qui a permis à Maléna et Sara James de le dépasser. Cependant, Enzo retient ce constat comme une victoire en soi. "J'étais très stressé. C'était super de voir que le jury professionnel m'a placé à la première place. Dans mon cœur je sais que j'ai gagné." Quoi qu'il en soit, Enzo n'a pas à rougir de sa performance à l'Eurovision Junior 2021. "J'étais très fier de représenter la France".