FRIENDS REUNION. "Friends : The Reunion" est enfin disponible sur Salto. Les acteurs reviennent sur les coulisses de la série, et David Schwimmer confie qu'il a ressenti une attirance pour Jennifer Aniston.

[Mis à jour le 27 mai 2021 à 14h05] La nostalgie est au rendez-vous pour "Friends : the Reunion". Dans cette émission spéciale de la série culte, disponible depuis ce jeudi sur Salto, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow et Matt LeBlanc se sont retrouvés dix-sept ans après l'arrêt de Friends pour revenir sur les coulisses du tournage et les moments passés sur le plateau de la sitcom.

Cette réunion, très attendue par les fans à travers le monde, a donné lieu à des confidences, dont certaines inédites ! David Schwimmer et Jennifer Aniston ont notamment avoué avoir ressenti chacun une attirance l'un pour l'autre sur les premières saisons, sans que cela n'ait abouti à quoique ce soit de concret. Pour Matthew Perry, interprète de Chandler Bing, le tournage devant le public a été source de grandes angoisses. Friends : The Reunion est à découvrir dès aujourd'hui en streaming sur Salto en cliquant ici, moyennant 6,99 euros par mois (et un mois d'essai gratuit), avant une diffusion prochaine sur TF1. Ci-dessous, on vous récapitule les révélations faites sur Friends lors de cet épisode réunion.

Le coup de foudre entre Jennifer Aniston et David Schwimmer

Au cours des confessions des comédiens, James Corden pose la question que tous les fans de la série se sont posés : les acteurs ont-ils eu des histoires d'amour hors caméra ? La réponse est malheureusement non, comme on l'apprend durant "Friends : the reunion". Mais David Schwimmer avoue qu'il a eu un gros coup de foudre pour Jennifer Aniston sur les premières saisons. Et ce "crush" était réciproque, à en croire l'actrice. "On craquait vraiment l'un pour l'autre, mais sans opportunité réelle car l'un ou l'autre avait déjà quelqu'un dans sa vie, se souvient l'interprète de Ross. Donc on n'a jamais franchi le pas, on a toujours respecté ça."

De son côté, l'interprète de Rachel aurait dit à David Schwimmer : "'Ce serait vraiment nul si la première fois qu'on s'embrasse ce soit diffusé sur une grande chaîne TV'. Et comme on pouvait s'y attendre, notre premier baiser était au Central Perk. On a fait passer l'amour qu'on avait l'un pour l'autre à travers Ross et Rachel." Plus tard, David Schwimmer se souvient des premières années du tournage de Friends : "On se blottissait l'un contre l'autre sur le canapé, et on s'endormait. Je me demande "comment les autres faisaient pour ne pas savoir qu'on avait un coup de foudre l'un pour l'autre ?" Mais les quatre autres autres acteurs l'affirment : ils étaient au courant de cette petite amourette qui n'a pourtant jamais aboutie.

Matthew Perry en souffrance lors du tournage de Friends

Lors de "Friends : the Reunion", Matthew Perry a confié que contrairement à ses partenaires de jeu, il n'appréciait pas toujours de jouer devant un public. "J''avais l'impression que j'allais mourir si le public ne riait pas, se souvient l'interprète de Chandler Bing. C'est malsain, je sais, mais si le public ne riait pas, je me mettais à transpirer, j'avais des convulsions... Si j'obtenais pas les rires prévus, je paniquais". Face à ces révélations, Lisa Kudrow lui fait remarquer qu'il n'a jamais dit à ces collègues qu'il se sentait ainsi durant le tournage de Friends. Pourtant, Matthew Perry l'avoue : il ressentait ça "tous les soirs". Cela n'est pas mentionné dans cette émission spéciale, mais Matthew Perry a rencontré des problèmes d'addictions durant sa jeunesse, et notamment sur le tournage de Friends. A tel point que l'acteur l'a confié : il ne se souvient pas de plusieurs années de tournage, notamment entre les saisons 3 et 6 "environ". Aujourd'hui, le comédien serait sobre.

Matt LeBlanc s'est blessé sur le tournage de Friends

L'une des séquences à découvrir dans "Friends : the Reunion" revient sur un épisode marquant de la série : "Celui qui a du mal à se préparer" (saison 3, épisode 2). Cet épisode iconique suit les six Amis dans un principe de huis clos, chacun en retard avant de sortir en soirée. Lors d'une des scènes, Joey saute sur un fauteuil avant que Chandler ne prenne sa place. La scène a été tournée plusieurs fois, jusqu'au moment où Matt LeBlanc se blesse en se réceptionnant mal. Il s'est déboité l'épaule et doit partir à l'hôpital, forçant l'interruption du tournage de cet épisode. L'attelle de l'acteur a été intégrée à la série pour lui permettre de tourner les épisodes suivants, cependant, ils ont dû attendre qu'il guérisse totalement avant de pouvoir tourner la fin de "Celui qui a du mal à se préparer".

Que sont devenus les personnages de Friends ?

Lors de la réunion de Friends, les acteurs ont été interrogés sur l'avenir de leurs personnages respectifs. Où en sont Chandler Monica, Ross, Rachel, Joey et Phoebe aujourd'hui ? Jennifer Aniston imagine que Rachel est mariée à Ross, qu'ils auraient eu d'autres enfants, et que Ross est toujours paléontologue. Pour Courteney Cox, les jumeaux de Monica et Chandler ont bientôt fini leurs études, mais son personnage continue d'être très investie dans la vie associative et de l'école, tandis que Chandler est toujours à ses côtés pour la faire rire. Lisa Kudrow imagine Phoebe toujours mariée à Mike, dans le Connecticut, avec leurs enfants, et qu'elle est la porte-parole de tous les enfants un peu différents, enseignant l'art ou la musique. Enfin, Matt LeBlanc est catégorique sur l'avenir de Joey : il a ouvert une sandwicherie à Venice Beach.

Pendant un temps, l'incertitude demeurait sur la diffusion française de Friends : the Reunion, HBO Max étant une plateforme indisponible en France. Lundi 24 mai, TF1 a officialisé la diffusion prochaine de cette émission spéciale. Toutefois, il a été annoncé qu'elle serait proposé "prochainement", sans date précise encore annoncée. Il faudra certainement attendre les doublages de cet épisode spécial, puisque TF1 a annoncé que Friends : the Reunion sera doublé en français. Pour les fans impatients, vous pourrez retrouver ces retrouvailles en streaming sur la plateforme de streaming Salto dès le 27 mai 2021.

En quoi consiste Friends : the Reunion ?

Attention, Friends : the Reunion n'est pas un nouvel épisode de Friends mettant en scène les aventures de Ross, Monica, Joey, Chandler, Rachel et Phoebe, seize ans après la fin de la série. Cet "épisode spécial" animé par James Corden est une réunion des acteurs dans le cadre d'une émission, dans laquelle ils échangent sur leurs souvenirs du tournage et retrouvent d'anciens acteurs (Tom Selleck, Maggie Wheeler...) qui sont passés par la sitcom. Parmi les invités présents, on compte aussi David Beckham, Justin Bieber, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kalling, Thomas Lennon, Christina Pickles, James Michael Tyler et Reese Witherspoon.

