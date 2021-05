FRIENDS THE REUNION. Les acteurs de Friends se sont réunis pour tourner une émission spéciale retrouvailles. Elle sera diffusée sur HBO Max à la fin du mois.

[Mis à jour le 20 mai 2021 à 11h06] Le vœu le plus cher des fans de Friends sera bientôt exaucé. HBO Max va diffuser très prochainement "Friends : the Reunion", une émission spéciale autour de la sitcom. Mais il ne s'agira pas d'un nouvel épisode de la série : Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt Leblanc et David Schwimmer se retrouveront dix-sept ans après la fin de Friends pour discuter autour de la série, échanger leurs souvenirs de tournage et même retrouver d'anciens acteurs.

HBO Max a mis en ligne une bande-annonce de cette réunion de Friends, qui promet déjà de rendre nostalgique les milliers de fans de la sitcom à succès. Vous pouvez la découvrir ci-dessous. Cette émission spéciale sera diffusée très prochainement, le jeudi 27 mai 2021, sur la plateforme de streaming américaine. Cependant, celle-ci n'est pas encore disponible en France. Pour l'heure, aucune plateforme de streaming légale disponible en Hexagone n'a annoncé la diffusion de la réunion de Friends dans notre pays.

Picture this:



The year is 2002, its Thursday night, and you rush home to catch the latest episode of Friends. Now get ready for it to happen all over again. Friends: The Reunion is streaming May 27 on HBO Max. #FriendsReunion pic.twitter.com/1ZrHq4HxSM — HBO Max (@hbomax) May 19, 2021

L'annonce du retour du casting de Friends pour une émission spéciale, Friends : the Reunion, avait créé l'ébullition chez les fans du monde entier : "Après quinze ans, neuf mois et un nombre incalculable de demandes de fans à travers la planète (...) le casting de Friends se reformera en exclusivité", est-il inscrit dans le communiqué de presse. Les fans de la série demandent en effet retrouver la bande d'amis la plus célèbre du petit écran depuis l'arrêt de la série, en 2004 au terme de 10 saisons. L'émission sera tourné dans les studios Warner Bros originals à Burbanks, là où tout a commencé pour les acteurs propulsés au rang de stars depuis. Pour ces retrouvailles, chaque acteur touchera au moins 2,5 millions de dollars, soit 2,3 millions d'euros, selon le magazine Variety.

La réunion des acteurs de Friends pour un épisode spécial est très attendue des fans de la sitcom. L'émission, dans laquelle les acteurs se retrouvent mais n'incarneront pas leur rôle dans la série, sera diffusée sur HBO Max le 27 mai 2021 en streaming, pour les pays ayant accès la plateforme de streaming, ce qui n'est pas le cas de la France.

Friends : the Reunion sera diffusé sur la plateforme de streaming américaine HBO Max le 27 mai 2021. Pour l'heure, celle-ci n'est pas encore disponible en France. Aucune plateforme n'a annoncé la mise en ligne ou la diffusion de cette émission spéciale très attendue des fans de la série. Diffuseur habituel des programmes HBO, OCS a toutefois confirmé auprès de Linternaute.com qu'ils ne diffuseront pas cet épisode spécial de la série comique. On ne sait donc pas encore si les adeptes français de Ross, Rachel, Monica, Phoebe, Chandler et Joey pourront suivre cette réunion de Friends.

A quoi s'attendre pour cette réunion des acteurs de Friends ?

Attention, Friends : the Reunion ne sera pas d'un nouvel épisode de Friends mettant en scène les aventures de Ross, Monica, Joey, Chandler, Rachel et Phoebe, seize ans après la fin de la série. Cet "épisode spécial" animé par James Corden sera une réunion des acteurs dans le cadre d'une émission, dans laquelle ils échangeront sur leurs souvenirs du tournage et retrouveront d'anciens acteurs (Tom Selleck, Maggie Wheeler...) qui sont passés par la sitcom. Parmi les invités présents, on compte David Beckham, Justin Bieber, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kalling, Thomas Lennon, Christina Pickles, James Michael Tyler et Reese Witherspoon.

en savoir plus

Synopsis - Friends est une série américaine qui reprend la vie quotidienne de six amis résidant à New York. Cette joyeuse équipe est composée de Ross et Monica Geller, de Joey Tribbiani, Chandler Bing, et Phoebe Buffay-Hannighan. Sentiments, humour et vie familiale sont au rendez-vous de cette série humoristique devenue mythique, le tout ponctué d'une bonne humeur communicative et de personnages dans lesquels chacun peut se reconnaître, sans oublier des dialogues ponctués de répliques cultes.

Friends est une série télévisée qui a été diffusée sur plusieurs chaînes de télévision. La série est actuellement diffusée le soir sur TFX à partir de 20 heures. Les dix saisons sont également disponibles en intégralité sur Netflix France, bien que Friends ait quitté le catalogue américain en janvier 2020.