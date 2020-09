GRAND HOTEL – TF1 diffuse les derniers épisodes de Grand Hôtel le 24 septembre. Une saison 2 est-elle prévue ?

[Mis à jour le 24 septembre 2020 à 20h50] Clap de fin pour Grand Hôtel ! TF1 diffuse le 24 septembre les derniers épisodes de sa saga hotellière et policière. Mais après ce final, les téléspectateurs peuvent-ils espérer une suite ? Pour l'heure, rien n'a été officialisé. Le 13 septembre dernier, Ciné Télé Revue révélait qu'une source de TF1 confirmait qu'il était "encore un peu tôt pour aborder ce sujet". Même son de cloche du côté du casting, puisque Victor Meutelet a admis ne pas savoir si une saison 2 était prévue ou non. "L'intrigue est globalement bouclée à la fin de la saison 1", laisse-t-il également entendre.

Toutefois, les espoirs sont permis : Grand hôtel est l'adaptation française d'une série espagnole diffusée sur trois saisons. S'il doit y avoir une suite, TF1 peut donc s'inspirer de la saga originelle qui ne manquait pas d'intrigues. Les audiences sont également au beau fixe : en moyenne, 3,7 millions de téléspectateurs suivent les péripéties d'Anthony Costa. De quoi, potentiellement, convaincre la première chaîne d'offrir une saison 2 à Grand Hôtel. Il va toutefois falloir attendre une communication officielle pour être fixé sur le sort de la série.

En savoir plus sur grand hôtel

Entre 2011 et 2013, le public espagnol découvre Gran Hotel, une série dramatique tendance soap-opera qui connaît suffisamment de succès pour connaître trois saisons. Six ans plus tard, les Etats-Unis sortent leur propre adaptation, intitulée Grand Hotel, produite entre autres par Eva Longoria. En cette rentrée 2020, c'est désormais au tour des Français de découvrir leur version produite par TF1 sous forme de saga. Portée par un casting impressionnant, la série Grand Hotel débarque sur la première chaîne de France ce jeudi 3 septembre avec la diffusion des deux premiers épisodes (la saga est composée de 8 épisodes en tout). Côté casting, de nombreuses stars ont répondu à l'appel : Carole Bouquet, Hippolyte Girardot, Bruno Solo, Alain-Fabien Delon, mais aussi des vedettes estampillées TF1 comme Solène Hébert et Anny Duperey.

Grand Hôtel met en scène un jeune homme du nom d'Anthony Costa. Âgé de 25 ans, il intègre en tant que serveur l'équipe du Grand Hôtel, palace sis sur la Côte d'Azur. Son objectif : découvrir la vérité sur sa sœur, femme de chambre disparue sans laisser de traces plusieurs mois plus tôt. Dans son enquête, cependant, le serveur va tomber follement amoureux de l'héritière Vasseur, qui s'apprête à se marier au directeur du Grand Hôtel. Il se rendra bien vite compte que de nombreux secrets se cachent derrière la façade luxueuse du Grand Hôtel.

Personnage à part entière de la saga Grand Hôtel sur TF1, l'hôtel de la série est le décor luxueux que les téléspectateurs vont découvrir dans les huit épisodes diffusés sur la Une. Sachez que cet hôtel existe vraiment, il s'agit du Grand Hôtel du Cap-Ferrat. Situé comme son nom l'indique à Saint-Jean-Cap-Ferrat non loin de Nice sur la Côte d'Azur, le Grand Hôtel est le lieu où ont été tournées les scènes en extérieur pour la série. Notez cependant que les scènes en intérieur de la série ont été tournées dans des studios à Bry-sur-Marne, ceux-là même qui ont accueilli le tournage du Bazar de la Charité. Les décors ont été reproduits quasi à l'identique pour l'occasion.

Comme tout palace qui se respecte, le Grand Hôtel Cap-Ferrat propose des prix assez peu abordables puisqu'une chambre de 27 à 34 m² vous coûtera au minimum 480€ la nuit. Suivant la taille de la chambre et sa vue, les prix peuvent augmenter beaucoup plus jusqu'à 8 900€ la nuit pour la villa Rose Pierre, ses 4 chambres et sa surface de 550 m². De quoi passer du bon temps, pour peu qu'on ait un budget princier !

Les coulisses du tournage de Grand Hôtel

Mais comment le tournage de la série a-t-il pu avoir lieu dans de bonnes conditions sans déranger les clients de l'hôtel ? Le Grand Hôtel Cap-Ferrat ferme tous les ans en hiver, c'est donc tout logiquement que la production de la saga a eu lieu à cette période. Parfait pour l'hôtel qui n'a ainsi pas gêné ses clients mais aussi pour la production qui a ainsi eu le loisir de tourner comme bon lui semblait. "La majorité du tournage a eu lieu pendant notre fermeture hivernale annuelle, ce qui nous a permis de donner une grande flexibilité à la production" confirme Aurélien Guéry, le directeur groupes et événements de l'hôtel dans les colonnes du Parisien.

Le tournage de Grand Hôtel pour TF1 a également nécessité de poser les caméras au Grand Hôtel Cap-Ferrat alors qu'il était ouvert au public. Au début du mois de mars 2020, les clients du palace avaient été informés de la tenue du tournage dans les jardins de l'hôtel où ont été captées les scènes d'une cérémonie. L'occasion de profiter d'un temps un peu meilleur que lors de la fermeture hivernale.

A noter que le tournage de la série de la Une a dû être interrompu en raison du confinement imposé par les autorités en raison de la pandémie de coronavirus. Une fois le confinement levé en France, le tournage a pu redémarrer mais dans des conditions plus que particulières car adaptées au fameux "monde d'après". Solène Hébert, alias Margaux Vasseur, s'est exprimée à ce sujet chez LCI. "Ça a été perturbant" affirme la comédienne. "C'est particulier parce qu'après trois mois de pause, il faut se reconnecter avec son personnage." Ce temps d'arrêt n'a cependant pas été dommageable d'après l'actrice : "Au final ça nous a tous fait du bien car ça nous a donné la rage pour faire encore mieux."

Producteur de la série, Arnaud Figaret explique au Parisien que le cadre du Grand Hôtel Cap-Ferrat était parfait comme décor à la nouvelle saga de TF1. "Nous avons repéré beaucoup d'endroits sur toute la côte, mais quand on a vu celui-là, c'était une évidence artistique." C'est donc à quelques kilomètres de Nice que la production a choisi d'installer ses caméras pour les scènes en extérieur de Grand Hôtel. "Il nous fallait un palace familial avec un charme fou et un côté humain. Avec les réalisateurs, on savait que c'était cet hôtel qui racontait le mieux la série."

Carole Bouquet (Agnès Vasseur)

(Agnès Vasseur) Solène Hébert (Margaux Vasseur)

(Margaux Vasseur) Victor Meutelet (Anthony Costa)

(Anthony Costa) Virgile Bramly (Sam)

(Sam) Alain-Fabien Delon (Xavier Vasseur)

(Xavier Vasseur) Marie Kremer (Sophie Vasseur)

(Sophie Vasseur) Gwendoline Hamon (Françoise Marchand)

(Françoise Marchand) Maxence Danet-Fauvel (Will Marchand)

(Will Marchand) Flore Bonaventura (Hélène)

(Hélène) Héloïse Martin (Stella)

(Stella) Matthias Van Khache (Alfred de Mariese)

(Alfred de Mariese) Hippolyte Girardot (Paul Andrieux)

(Paul Andrieux) Bruno Solo (Benjamin Marchand)

(Benjamin Marchand) Anny Duperey

Les habitués de TF1 qui ont vu Le Bazar de la Charité vont retrouver avec plaisir l'acteur Victor Meutelet qui joue le rôle masculin principal dans Grand Hôtel. Âgé de seulement 22 ans, le comédien s'impose rapidement comme un des visages de la fiction sur TF1. On l'a en effet vu dans sa jeunesse dans Joséphine Ange Gardien puis Section de recherches ou encore Clem. L'an dernier, il avait su attirer l'attention dans Le Bazar de la Charité. Cette année, TF1 lui fait à nouveau confiance avec Grand Hôtel, qui devrait marquer une nouvelle progression dans sa carrière.

Grand hôtel - au programme TV le jeudi à 21h05