HPI SAISON 3. Dans l'épisode 3 de la série policière diffusée ce jeudi 25 mai 2023, le personnage campé par Medhi Nebbou adopte un nouveau look qui risque d'étonner les fans de la série.

[Mis à jour le 25 mai 2023 à 14h11] Attention les yeux, Karadec va changer de look ! Dans l'épisode 3 de HPI, diffusé sur TF1 ce jeudi 25 mai 2023, le personnage incarné par Mehdi Nebout va procéder à un changement radical : fini la barbe ! Et cette décision purement esthétique, justifié par une erreur de rasage dans la série, a été prise pour des raisons bien pratiques.

En parallèle de HPI, l'interprète d'Adam Karadec avait un autre tournage, nous apprend Télé-Loisirs, qui nécessitait que Medhi Nebout soit totalement imberbe. "Nous avions joué avec un Karadec barbu pour les deux premiers épisodes de Mona Achache et à partir de ceux de Vincent Jamain en octobre 2022, nous avons donc mis en scène un Karadec sans barbe à partir de la séquence du début de l'épisode 3", a détaillé la production auprès du magazine spécialisé dans la télévision.

Les téléspectateurs vont néanmoins bénéficier ce jeudi soir d'une vraie soirée inédite puisque TF1 propose un double épisode pour le lancement de la saison 3. Un format tout nouveau pour la série qui "permet d'avoir plus de temps pour l'enquête", a confié Audrey Fleurot à 20 Minutes. Le retour de HPI va donc prendre le temps de reprendre l'intrigue policière, mais aussi sentimentale de Morgane Alvaro (Audrey Fleurot) après le gros cliffhanger de la saison dernière.

fiche série

Synopsis - Morgane, 38 ans, est mère célibataire de trois enfants. Cette personnalité insoumise, dotée de 160 de QI, travaille comme femme de ménage au commissariat. Sa vie va totalement basculer lorsque ses capacités de déduction et son intelligence est repérée par la police, qui lui propose de devenir consultante... alors que Morgane déteste la police !

Audrey Fleurot : Morgane Alvaro

Mehdi Nebbou : Adam Karadec

Bruno Sanches : Gilles Vandraud

Clotilde Hesme : Roxane Ascher

Marie Denarnaud : Céline Hazan

Bérangère McNeese : Daphné Forestier

Cédric Chevalme : Ludovic Mulier

Rufus : Henri

Cypriane Gardin : Théa

Michèle Moretti : Agnès Alvaro

Cédric Chevalme : Ludovic Mullier

Noé Vandevoorde : Eliott Alvaro

Christopher Bayemi : Docteur Bonnemain

La saison 1 de HPI est diffusée sur TF1 du 29 avril 2021 au 20 mai 2021. Elle introduit Morgane Alvaro , une femme à haut potentiel intellectuel (160 de QI) mais particulièrement compliquée au quotidien, qui aide la police lilloise à résoudre des enquêtes complexes. La série rencontre un énorme succès en France, dépassant la barre symbolique des 10 millions de téléspectateurs pour son troisième épisode. En moyenne, 11,5 millions de téléspectateurs ont regardé cette première saison, replays inclus.

Face au succès colossal de la première salve d'épisode, HPI s'est vu offrir sans surprise une saison 2. Celle-ci est diffusée sur TF du 12 mai au 16 juin 2022. Dans cette suite, Morgane a repris sa vie avec Ludovic mais se retrouve en difficultés financières. Ses sentiments pour Karadec se mettent également en travers de sa stabilité amoureuse. De son côté, Karadec est sous le coup d'une enquête de l'IGPN.

Avec toujours autant de succès, HPI a bien été renouvelée pour une saison 3. Celle-ci débute sa diffusion le 11 mai 2023, à partir de 21h10 sur TF1, à raison d'un épisode inédit par semaine. La diffusion devrait ainsi s'achever le 29 juin avec le huitième épisode. La saison 3 de HPI reprend six mois après les événements de la fin de la saison 2. Morgane est redevenue femme de ménage après avoir coupé les ponts ave Karadec. Mais elle se retrouve embarquée dans une nouvelle enquête, qui devrait la voir renouer avec la DIPJ.

La série HPI est une production TF1 diffusé sur la première chaîne depuis le 29 avril 2021. La saison 1 comporte huit épisodes, deux étant diffusés chaque jeudi soir sur la Une. La diffusion d'HPI a pris fin le 20 mai 2021 sur TF1 pour sa première saison. La série a ensuite été renouvelée pour une saison 2, toujours sur la première chaîne, diffusée du 12 au 16 juin 2022. La saison 3 est diffusée sur la Une à partir du 11 mai 2023.

HPI est une série diffusée sur TF1 depuis le 29 avril 2021. Il est cependant toujours possible de regarder les épisodes en replay sur MyTF1 mais aussi en streaming. Notons également que les épisodes sont disponibles sur la plateforme de streaming par abonnement Disney+. Il est possible d'y accéder via ordinateur, smartphone, tablette ou Smart TV.

Audrey Fleurot campe l'héroïne d'HPI, Morgane Alvaro. Un rôle jubilatoire pour l'actrice vue auparavant dans Le Bazar de la Charité : "C'est très cathartique à jouer un personnage aussi excessif, drôle, avec ce look vestimentaire complètement outrancier. C'est quelque chose que je ne pourrais pas assumer dans la vie", a-t-elle confié dans une interview à 20 minutes. Pour se préparer à incarner un personnage HPI (haut potentiel intellectuel), la comédienne s'est renseigné sur Internet, et a bénéficié du savoir et de la documentation de la cocréatrice et coscénariste Alice Chegaray-Breugnot, dont le père est lui aussi HPI. Mais Audrey Fleurot tient à le rappeler : "On ne prétend pas faire un documentaire sur les HPI." Elle n'a pas non plus suivi d'entraînement pour incarner une consultante de police. L'actrice française, vue auparavant dans Le Bazar de la Charité et Engrenages, s'est investie sur la création d'HPI, poussant les créateurs à choisir Mehdi Nebbou pour incarner son partenaire à l'écran.

TF1 est habituée aux adaptations de séries étrangères, comme c'était le cas ces dernières années avec Gloria, Un homme d'honneur ou Je te promets. Mais contrairement aux autres fictions de la première chaîne, HPI est totalement inédite : ce n'est ni une adaptation ni un remake étranger, mais une fiction 100% originale !

Pourquoi HPI est-elle critiquée par certains internautes ?

Avant la diffusion de sa saison 1 en 2021, la série policière HPI a suscité des critiques. Certains internautes se sont insurgés sur la représentation des HPI que véhiculait la série avant sa diffusion sur TF1. C'est notamment le cas du journaliste Clément Garin : "Etant moi-même HPI, je suis ulcéré par ce scénario ultra-caricatural. C'est quoi l'idée ? Laisser entendre que les HPI sont des fous à 18 de tension ? Je râle souvent pour rien mais là, je suis consterné". Pour une autre personne sur Twitter, HPI semble être "une série de cliché totalement faux sur les hpi.. Déjà 160 de qi alors la courbe française s'arrête à 150... Au-delà on ne calcule pas.. Ça va être encore dur à vivre pour les vrais HPI."