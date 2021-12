ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans l'épisode 294 d'Ici tout commence diffusé le jeudi 16 décembre sur TF1, Teyssier donne une seconde chance à Maxime. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 15 décembre 2021 à 18h30] Dans Ici tout commence le 16 décembre 2021, Maxime espère trouver la recette attendue par le directeur de l'Institut, afin qu'il accepte de leur confier le menu de Noël. Teyssier refuse de céder et entend bien humilier publiquement la brigade durant le repas de Noël afin de punir Eliott. De son côté, Mehdi est toujours furieux contre Eliott et refuse de lui pardonner son comportement des derniers jours, avant de lui balancer qu'il "ne veut plus le voir". C'en est trop pour Eliott, qui fait une crise d'angoisse au Double A. Alors que tous les espoirs semblent perdus, une erreur de Tom en cuisine fait comprendre à Maxime l'élément manquant dans la recette d'Eliott. Lorsqu'il en fait part à Teyssier, ce dernier lui avoue qu'il savait déjà ce qui manquait au plat et qu'il voulait tester l'étudiant. Le directeur de l'Institut accepte de leur donner une seconde chance, et exige qu'ils réalisent un plat encore meilleur que celui qu'avait réussi Eliott lors de l'examen.

Célia rencontre Stella à La Table des Rivières. En remarquant que Solal et la soeur de Noémie sont dans le rush, la jeune femme leur propose son aide pour les livraisons. Dans l'épisode 294 d'Ici tout commence, ce jeudi 16 décembre sur TF1, Stella et Célia se rapprochent. Stella se fait voler son portable, mais les deux jeunes femmes réussissent à rattraper le voleur et à lui faire passer l'envie de recommencer. Sur le retour, Stella lui révèle que son portable contenait des photos de charme. Célia demande à les voir, et se dit impressionnée par la qualité des clichés. Stella lui propose alors de réaliser des photos pour elle.

Enfin, dans Ici tout commence ce jeudi 16 décembre 2021, Lisandro apprend qu'il va devoir s'occuper de son fils. Esteban est déçu de ne pas être avec ses grands-parents, et Anaïs essaie de lui remonter le moral. Elle finit alors par organiser une chasse au trésor, ce qui comble de joie le jeune garçon. Adorant la compagne de son père, il déplore l'absence de la jeune femme durant les fêtes. Anaïs accepte alors de venir habiter avec Lisandro et son fils.