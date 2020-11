IL ETAIT UNE FOIS A MONACO - Rayane Bensetti a été hospitalisé sur le tournage du téléfilm TF1 après s'être fait piquer par un frelon asiatique.

[Mis à jour le 2 novembre 2020 à 20h55] Lundi 2 novembre 2020, TF1 diffuse un téléfilm en deux parties, Il était une fois à Monaco, où l'on retrouve Rayane Bensetti dans le rôle d'un passionné de poker qui décide de partir à Monaco en se faisant passer pour un prince marocain pour décrocher le jackpot. Mais si le scénario fait rêver, le tournage n'a pas été qu'une partie de plaisir pour l'ancien candidat de Danse avec les stars, comme le révèle Télé Star. Dans une interview au média spécialisé, l'acteur a confié avoir été hospitalisé lors du tournage.

En effet, Rayane Bensetti s'est fait piquer "deux fois" par un frelon asiatique alors qu'il était en train de tourner une scène. "C'était l'horreur, se souvient l'acteur d'Il était une fois à Monaco dans les colonnes de Télé Star. J'ai été aux urgences. Le tournage a été paralysé pendant 48 heures, une catastrophe". Heureusement, le jeune homme a pu reprendre le tournage du téléfilm de TF1, et en garde globalement un bon souvenir : "Nous avons tourné dans des décors superbes et prestigieux. La dernière fois que le casino de Monte-Carlo a été vu à l'écran, c'était dans Casino Royale". Ce qui semble certain, c'est que Rayane Bensetti n'oubliera pas le tournage d'Il était une fois à Monaco !

Synopsis - A 30 ans, Mehdi habite toujours chez sa mère en banlieue parisienne. Un jour, il gagne de l'argent en jouant au poker en ligne, et décide de partir à Monaco pour se retrouver à jouer au poker avec les plus riches et changer sa vie. Pour cela, il se fait passer pour un prince marocain, mais Elena, réceptionniste à l'Hôtel de Paris voit clair dans son jeu.

