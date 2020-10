"Infidèle : pourquoi Claire Keim a ressenti "une pression" durant la saison 2"

INFIDELE - Au micro d'Allociné, Claire Keim s'est confié sur son ressenti quant à la saison 2 d'Infidèle.

[Mis à jour le 1er octobre 2020 à 20h50] Dans Infidèle, Claire Keim incarne Emma, une médecin quadragénaire qui découvre au cours de la saison 1 que son époux la trompe avec une autre femme. Brisée par cette révélation, la saison 2 de la mini-série de TF1 se concentre sur la reconstruction de son héroïne, qui a obtenu la garde de son fils et cherche à apprendre à faire de nouveaux confiance à un homme. Au micro d'Allociné, l'actrice s'est confiée sur ce challenge d'actrice et son rapport à son personnage.

Dans une interview à Allociné, Claire Keim a expliqué qu'elle ne comprenait pas toujours son personnage et ses réactions dans la saison 2 d'Infidèle. "J'essayais de me mettre vraiment à sa place, en imaginant que j'avais vécu tout ce qu'elle avait vécu, et là ça s'éclairait". Mais elle l'admet : cette suite a été "plus compliquée pour moi [...] J'avais peur", confie-t-elle, en partie car cette saison 2 n'est pas une adaptation de la série britannique Docteur Foster, contrairement à la première salve d'épisodes diffusés en 2019. "On était sans filet. J'avais une énorme pression parce que je ne voulais surtout pas abîmer le personnage qui est si puissant et si bien imaginé par Mike Bartlett [le créateur de la série originale]". Avec le recul néanmoins, l'actrice estime que cette pression et cette peur lui a permis "d'enrichir le personnage d'autre chose".

Que réserve la saison 2 d'Infidèle ?

Infidèle est de retour depuis le jeudi 1er octobre 2020 pour une saison 2, plus d'un an après le succès de la première saison. Mais que les fans de Docteur Foster se préparent : cette suite n'est pas un remake de la mini-série britannique, qui avait inspirée la première saison. Le scénario change totalement. Après le coup d'éclat de la saison 1, l'héroïne Emma (Claire Keïm) a obtenu la garde de son fils, Luigi, et a repris sa vie au cabinet médical. Alors que la quadragénaire ne sait pas si elle pourrait de nouveau faire confiance à un homme et se remettre en couple, elle va tomber sous le charme de Gabriel, un jeune ostéopathe. De son côté, Matteo ne trouve pas le bonheur espéré dans sa nouvelle vie avec Candice et son bébé.

Cette saison 2 d'Infidèle promet d'être plus sombre que la première. Le casting reste le même, avec l'arrivée de Tom Leeb dans le rôle de Gabriel. L'ex-candidat de la France à l'Eurovision incarne le nouvel amant d'Emma, qui derrière son charme apparent, cache une part d'ombre. La saison 2 est à découvrir sur TF1 tous les jeudis, à raison de deux épisodes par semaine, et prendra fin le jeudi 15 octobre 2020.

Tout savoir sur Infidèle

Synopsis - Emma, une médecin, soupçonne son époux Mattéo de la tromper avec une autre femme. Par le biais de son cabinet et de ses patients, elle décide d'enquêter pour découvrir la vérité.

Au casting d'Infidèle, on retrouve Claire Keim ( dans le rôle principal, qui donne la réplique à Jonathan Zaccaï dans le rôle de Matteo, l'époux de son personnage. Retrouvez ci-dessous le casting complet d'Infidèle :

Claire Keim : Emma

Jonathan Zaccaï : Mattéo

Félix Lefebvre : Luigi

Chloé Jouannet : Candice

Philippe Torreton : Rodolphe

Natalia Dontcheva : Ingrid

Sandra Parfait : Linda

Olivier Claverie : Yves

Vanessa David : Gwenaëlle

Mylène Demongeot : Giulia

Philippe Lefebvre : Nils

Mathieu Madénian : Castain

Shemss Audat : Florence

Tom Leeb : Gabriel

Infidèle est une série diffusée sur TF1 depuis le 7 janvier 2019. La saison 1 comporte six épisodes. La saison 2 est diffusée le jeudi sur la première chaîne à partir du 1er octobre 2020. Il suffit donc de se rendre sur la Une dès 21h05 pour suivre la suite de la mini-série portée par Claire Keim.

Si vous avez raté un épisode d'Infidèle, pas de panique : la série est disponible en replay streaming. Comme toutes les séries de TF1, les nouveaux épisodes sont à visionner sur le site MyTF1 dès le lendemain de leur diffusion. Attention cependant : ils ne sont disponibles que pendant une durée limitée. Il ne faut donc pas tarder pour rattraper la série en replay.

Quelles audiences pour la saison 1 d'Infidèle ?

La première soirée de diffusion d'Infidèle en 2019, où les téléspectateurs découvraient les deux premiers épisodes de la série, avait rassemblé près de 5 millions de curieux sur TF1, soit 21,4% de part d'audience. Le bilan est presque aussi positif pour le second lundi, qui a totalisé quelque 4,9 millions de fidèles, ce qui représente 21,4% de part de marché.

Une adaptation de Doctor Foster

Infidèle est une adaptation française de la série britannique Doctor Foster, une mini-série britannique en deux saisons. Celle-ci suit la vie de Gemma Foster, qui découvre avec effroi que son mari la trompe. Lors de sa diffusion en 2015, elle avait réussi à rassembler plus de 9 millions de téléspectateurs à chaque épisode sur la BBC One. Des audiences qui avaient convaincu la chaîne britannique et la production de rempiler pour une saison 2, diffusée en septembre 2017. En France, TF1 a décidé de suivre le même chemin. Lors de la diffusion de la saison 1, Claire Keim est revenu en 2019 sur les différences qui existent entre la version anglaise d'origine (Dr Foster) et la française : "Changer de lieu, des banlieues bourgeoises froides anglaises aux paysages sauvages du pays basque, c'était déjà changer l'atmosphère. Suranne Jones qui campait Emma Foster est très différente de moi. Elle est plus en retenue, en tension. Je suis frémissante et à fleur de peau. Outre-manche, il s'agissait d'une communauté de gens conservateurs qui s'observent les uns et les autres. Elle se devait de faire bonne figure. En France, de par notre côté latin, on est indulgent avec les mœurs. Cette liaison et ses soubresauts ne provoqueraient pas les mêmes réactions."

Claire Keim s'exprime sur son personnage

Claire Keim, qui partage l'affiche d'Infidèle avec Jonathan Zaccaï, s'est confiée en janvier 2019 sur sa relation avec son personnage à l'écran, Emma, à l'occasion du lancement de la série sur TF1. "Devant elle, je suis entre compassion et perplexité. Lorsqu'elle trouve un cheveu, ce n'est pas une preuve accablante d'infidélité. Alors pourquoi part-elle aussi loin, aussi vite ? À mon avis, il y a déjà un problème derrière sa vie bien rangée. Et puis elle fait le choix de se taire. Ça me dépasse…", explique Claire Keim dans les colonnes du magazine TV Mag du Figaro en 2019. Alors, que ferait l'actrice si elle se retrouvait dans la même situation que son personnage ? "Moi, quand j'ai un problème, je parle. Même si mes mots dépassent ma pensée (rire). Je crois aussi qu'elle aime mieux son mari que leur fils et ça me met mal à l'aise. Au fond, je n'en finis pas d'essayer de l'analyser", explique Claire Keim.

Dans un entretien avec le journal Le Parisien pour le lancement de la saison 1, cette dernière a expliqué ce qu'elle pensait du concept de l'infidélité, au centre du récit. "Est-ce que penser c'est tromper ? Je ne sais pas. Cela commence dès lors qu'on éprouve le sentiment d'être trompé. Parfois il est faux, mais ce qu'il peut faire de nous est destructeur. Mon personnage est dans le déni, puis dans la colère et la vengeance. Des territoires dangereux où l'on se perd soi-même. C'est mon seul souvenir violent de ce que l'infidélité peut provoquer : comment elle peut transformer la personne qu'on est en un être détestable."

