JE TE PROMETS SERIE. Marilou Berry incarne Maud dans la série Je te promets, diffusée sur TF1. Mais est-ce vraiment l'actrice qui chante dans l'adaptation française de This is us ?

[Mis à jour le 1er mars 2021 à 20h50] Je te promets propose aux téléspectateurs de TF1 de plonger dans le quotidien d'une galerie de personnages, gravitant autour de la famille Gallo. Parmi les membres de la fratrie, on retrouve Maud, une trentenaire mal dans sa peau. Dans l'épisode 10, le personnage incarné par Marilou Berry chante "Les yeux revolver" de Marc Lavoine. Et c'est bien la voix de l'actrice que l'on entend au cours de cette séquence : "J'ai pris quelques cours pour cette première saison et j'en ai pris souvent dans ma vie, explique la fille de Josiane Balasko auprès de Télé Loisirs. Dès que je retravaille un peu, j'arrive à replacer ma voix."

D'ailleurs, la comédienne aimerait bien prêter de nouveau la voix dans la suite de la série. La première saison de Je te promets, adaptation française de This is us, s'achève lundi 8 mars 2021 avec les deux derniers épisodes. Pour l'heure, la série n'a pas été renouvelée officiellement par TF1 pour une saison 2, mais il ne semble pas impossible de voir une suite au remake : le 23 février 2021, les audiences de Je te promets se situaient autour de 19,2 % de part de marché (3,91 millions de téléspectateurs).

Synopsis - Je te promets est l'adaptation française de la série américaine This is us. Florence et Paul vont donner naissance à leurs triplés. Michaël, footballeur, s'interroge sur son avenir professionnel tandis que Maud, qui souffre à cause de son poids, est également malheureuse en amour. Enfin, Mathis, adopté lorsqu'il était enfant, retrouve la trace de son père biologique. Les téléspectateurs suivent le destin de ses personnages, qui sont liés.

Le 26 janvier 2021, TF1 a partagé sur les réseaux sociaux sa première bande annonce de Je te promets, l'une des séries événements de la première chaîne de ce début d'année. On peut y découvrir les différents personnages de la série inspirée de This is us et leurs intrigues respectives. Retrouvez ci-dessous la bande-annonce de Je te promets et les premières images de la série.

La vie cest une succession de décisions, de surprises, de déceptions mais aussi de joies. Dès le 1er février, découvrez une famille touchante, passionnée et émouvante ! #JeTePromets, une série que lon a hâte de vous présenter pic.twitter.com/uDNEbWTclc — TF1 (@TF1) January 26, 2021

Je te promets est une série chorale mettant en scène plusieurs personnages en proie à différentes problématiques de vie et sociétale. Dans le quintet de tête, on retrouve Hugo Becker dans le rôle de Paul, acteur croisé dans les séries Baron Noir et Chefs, face à Camille Lou (Le Bazar de la Charité) qui incarne sa femme Florence. Guillaume Labe, comédien vu dans Plan cœur sur Netflix, joue Michaël, tandis que Maud est incarnée par Marilou Berry (Vilaine, Joséphine...). Enfin, Narcisse Mame prête ses traits à Mathis, enfant adopté à la recherche de ses origines. On a pu voir l'acteur auparavant dans Bienvenue à Marly-Gomont. Ci-dessous, retrouvez le casting complet de la série Je te promets :

Hugo Becker : Paul

Camille Lou : Florence

Guillaume Labe : Michaël

Marilou Berry : Maud

Narcisse Mame : Mathis

Nathalie Roussel : Florence, âgée

Léonie Simaga : Agnès

Marc Riso : Tanguy

Bass Dhem : Amidou

Hugo Questel : Michaël, 10 ans

Axel Naroditzky : Michaël, 16 ans

Midie Dreyfus : Maud, 10 ans

Mathilde Abd-El-Kader : Maud, 16 ans

Mahamadou Yaffa : Mathis, 10 ans

Dembo Camilo : Mathis, 16 ans

Léo Daudin : Amidou, jeune

Phillip Schurer : Phillip

Patrick Chesnais : Dr Michelin

Natacha Lindinger : Olivia

Lionnel Astier : José, âgé

Bruno Sanches : José, jeune

Marie-Julie Baup : Maëlle

Les fans de séries américaines le remarqueront dès la lecture du synopsis : Je te promets est une adaptation française de la série à succès This is us. Créée en 2016, ce feuilleton est un succès à la fois critique et populaire. Chaque année, la série This is us est nommée lors des cérémonies qui récompensent le meilleur de la télévision outre-Atlantique. Elle a notamment été citée pour le prix de la meilleure série dramatique aux Golden Globe 2016 et l'acteur Sterling K. Brown, qui incarne Randall, le personnage dont est inspiré Mathis en français, a reçu l'Emmy Award et le Golden Globe du meilleur acteur dans une série dramatique, tandis que les autres acteurs de la série ont été nommés à plusieurs reprises. This is us est actuellement en cours de diffusion aux Etats-Unis, comportant pour l'heure cinq saisons, dont la dernière suit de très près l'actualité liée au coronavirus et au mouvement Black Lives Matter. En France, c'est Canal+ qui propose les inédits de This is us en streaming. La série est également diffusée sur 6ter et M6.

Si Je te promets suit plusieurs trames similaires à l'intrigue de This is us, il existe tout de même quelques différences entre la série américaine et sa sœur française. L'intrigue américaine se déroule à Pittsburg, tandis que le remake français prend place à La Rochelle, faisant de Paul un artisan spécialisé dans les bateaux. Contrairement à l'originale, deux actrices incarnent Florence à deux âges différents de sa vie dans Je te promets : Camille Lou dans les années 1980 et Nathalie Roussel de nos jours. Dans la version américaine, Florence/Rebecca est jouée par la même actrice, Mandy Moore, qui est maquillée pour être vieillie.

Autre différence entre Je te promets et This is us : Michaël est footballeur dans la version française. Dans This is us, son pendant, Kevin, est un acteur de sitcom qui se reconvertit à Broadway : l'ancrage était trop américain pour fonctionner dans la version française. Enfin, Je te promets a mis l'accent sur l'histoire des origines de Mathis, en abordant notamment l'histoire de la décolonisation et de l'immigration, ce qui n'est pas fait dans la version américaine. Selon les critiques, ces différences et cet ancrage historique et culturel français font tout le sel de cette adaptation, qui mise sur une bande originale totalement hexagonale, de Johnny Hallyday à Alain Souchon.

Avant son lancement sur TF1 (la série était déjà disponible en intégralité sur la plateforme de streaming Salto), Je te promets récoltait des critiques plutôt positives. Pourtant, l'annonce de ce remake français de This is us avait fait grincer des dents des fans. Pour Allociné : TF1 "tient entre ses mains un potentiel futur succès avec Je te promets qui s'impose, avec Les Bracelets rouges, comme l'une des transpositions les plus réussies proposées par la Une ces dernières années." Le média spécialisé dans l'actualité du cinéma et de la télévision salue une adaptation "très fidèle à la série originale", mais qui se démarque en apportant un contexte historique et culturel français. "Si elle est peut-être un peu moins émouvante, cette adaptation très bien écrite, qui repose sur des dialogues ciselés, est donc bien plus drôle, et c'est là encore un très bon point." L'Obs l'admet, "on a tort de se braquer [...] le scénario a l'intelligence de s'ancrer résolument dans son territoire en convoquant notre mémoire commune". Même constat du côté du Figaro , qui estime "après les loupés du genre (comme Faites des gosses), c'est la comédie piquante que le PAF attendait."

Je te promets est une série diffusée sur TF1 dès le 1er février 2021. A partir de cette date, la chaîne diffuse tous les lundis deux épisodes par soir, jusqu'au 8 mars 2021, fin de la première saison. Si vous en avez manqué un, pas de panique : les épisodes de Je te promets sont disponible dès le lendemain de leur diffusion en replay sur le site MyTF1. Notons que l'intégrale de la première saison de Je te promet est déjà disponible sur la plateforme de streaming Salto.

Je te promets - au programme TV sur TF1